সৌদি অবস্থানকালে ওমরাহ পালন করতে পারবেন সব ধরনের ভিসাধারীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: এএফপি (ফাইল)

সৌদি আরবে থাকাকালীন সময়ে যেকোনো ধরনের ভিসাধারীরা পবিত্র ওমরাহ পালন করতে পারবেন। দেশটির হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর সৌদি গ্যাজেটের।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ভিজিট ভিসা, ই-ট্যুরিস্ট ভিসা, ট্রানজিট ভিসা, শ্রম এবং অন্যান্য সব ধরনের ভিসাধারীই ওমরাহ পালনের ক্ষেত্রে নতুন এ সুবিধার আওতায় আসবেন। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের ওমরাহ পালনের সুবিধার্থে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, তারা সম্প্রতি সরাসরি ওমরাহ পালন করতে ইচ্ছুকদের জন্য নুসুক ওমরাহ প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে হজযাত্রীরা সহজেই নিজেদের জন্য উপযুক্ত প্যাকেজ নির্বাচন করতে এবং ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ওমরাহ ‘অনুমতিপত্র’ সংগ্রহ করতে পারবেন। এই সমন্বিত ডিজিটাল সেবাব্যবস্থায় ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই কী কী সেবা চান সেটা বেছে নিতে ও সময়সূচি নির্ধারণ করতে পারবেন।

মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই উদ্যোগ দুই পবিত্র মসজিদের অভিভাবক বাদশাহ সালমান এবং ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। ইমানদারদের নিরাপদ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে দুই পবিত্র মসজিদ পরিদর্শন ও তাঁদের ধর্মীয় আচার পালন করার সুযোগ দিতে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি আল্লাহর এই অতিথিদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও আধ্যাত্মিক যাত্রা সহজ করতে

বিশ্বাসীদের নিরাপদ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে দুই পবিত্র মসজিদ পরিদর্শন এবং তাদের ধর্মীয় আচার পালনের সুযোগ করে দেওয়া, সেই সঙ্গে আল্লাহর এই অতিথিদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করা এবং তাদের আধ্যাত্মিক যাত্রাকে সহজ করতে সেরা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

