গাজা পুনর্গঠনে প্রয়োজন ৫ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার

গাজা পুনর্গঠনে প্রয়োজন ৫ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার
ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর হামলায় বিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠন করতে প্রায় ৫ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। প্রথম তিন বছরেই প্রয়োজন হবে দুই হাজার কোটি মার্কিন ডলার । বুধবার (৮ অক্টোবর) এক সংবাদ বিবৃতিতে জাতিসংঘের প্রকল্প পরিষেবা কার্যালয় ( ইউএনওপিএস) এর পরিচালক জর্জ মোরেইরা দা সিলভা এমন মন্তব্য করেছেন।
ওই সংবাদ বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, গাজার ৮০ শতাংশ অবকাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। পুনর্গঠনের প্রথম ধাপ হবে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করা।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, ইসরায়েলি হামলায় গাজায় বসবাস করা প্রতি ১০ জনে একজন নিহত বা আহত হয়েছেন। প্রতি ১০টি বাড়ির মধ্যে নয়টি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। কৃষিজমির ৮০ শতাংশের বেশি এলাকা উজাড় হয়ে গেছে।
ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) 'অপারেশন আয়রন সোর্ড' পরিচালনা করে গাজা উপত্যকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে যেখানে ২০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনির বসবাস ছিল। মাত্র ৩২০ বর্গ কিলোমিটারের উপত্যকার ওপর ১ লক্ষ টনের বেশি বিস্ফোরক নিক্ষেপ করেছে আইডিএফ।
ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার আহত হয়েছেন বলে তথ্য প্রকাশ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
সূত্র : মিডল ইস্ট মনিটর
কেএম