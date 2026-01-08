  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৮ জানুয়ারি ২০২৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৬ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৮ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি: জাগো নিউজ

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

ভারতে মুসলিমরাই কেন বারবার বুলডোজার নীতির শিকার?

দক্ষিণ দিল্লির জঙ্গপুরা ও গোবিন্দপুরীতে সম্প্রতি মাদ্রাসি ক্যাম্প ও ভূমিহীন ক্যাম্প নামে পরিচিত দুটি শ্রমজীবী বসতি উচ্ছেদকে ঘিরে ভারতের রাজধানীতে আবারও ফিরে এসেছে প্রায় পাঁচ দশক আগের তুর্কমান গেটের স্মৃতি। নিস্তব্ধ রাতে হঠাৎ বুলডোজারের গর্জন, পুলিশের উপস্থিতি এবং ধ্বংসাত্মক উচ্ছেদ- সব মিলিয়ে ইতিহাস যেন নতুন করে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

ভারতের ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের বিলে সম্মতি দিলেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার তেল কেনে- এমন দেশগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটি বিলে সমর্থন দিয়েছেন। প্রস্তাবিত এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় চীন, ভারত, ব্রাজিলের মতো দেশগুলোর পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা পেতে পারে হোয়াইট হাউজ। এ তথ্য জানিয়েছেন প্রভাবশালী রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসি গ্রাহাম।

ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির পতন, শেয়ারবাজারে বড় ধস

মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপি আরও দুর্বল হয়েছে। বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের খবরে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দিন শেষে রুপির মান ৭ পয়সা কমে এক ডলারের বিপরীতে ৮৯ দশমিক ৯৪ রুপিতে লেনদেন শেষ করেছে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নীতি ঘিরে অনিশ্চয়তার প্রভাব পড়েছে ভারতের শেয়ারবাজারেও। বৃহস্পতিবার ভারতের প্রধান শেয়ার সূচকগুলো চার মাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় একদিনের পতনের মুখে পড়েছে।

১৭ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বনিম্ন বাণিজ্য ঘাটতি

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরে দেশটির সামগ্রিক বাণিজ্য ঘাটতি ৩৯ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৯৪০ কোটি ডলারে। একই সময়ে দেশটির আমদানি কমেছে ৩ দশমিক ২ শতাংশ।

ইয়েমেন নিয়ে সৌদি আরব ও আমিরাতের মধ্যে উত্তেজনা

ইয়েমেনে সৌদি জোট দাবি করেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) দক্ষিণ ইয়েমেনের এক প্রভাবশালী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে দেশ ছাড়তে সহায়তা করেছে। এ ঘটনাকে উপসাগরীয় দুই মিত্র দেশের মধ্যে চলমান টানাপোড়েনের সবশেষ ও নাটকীয় মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে। একই সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সৌদি সমর্থিত বাহিনী বন্দরনগরী অ্যাডেনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ট্রাম্পের হাত থেকে গ্রিনল্যান্ডকে রক্ষা করতে পারবে ইউরোপ?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকি ইউরোপজুড়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। একসময় এটিকে কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে দেখা হলেও ভেনেজুয়েলায় সাম্প্রতিক মার্কিন অভিযানের পর এখন বিষয়টিকে বাস্তব নিরাপত্তা সংকট হিসেবে বিবেচনা করছেন ইউরোপীয় নীতিনির্ধারকেরা।

পুতিনের মিত্র রমজান কাদিরভকে মাদুরোর মতো অপহরণের আহ্বান জেলেনস্কির

চেচেন নেতা রমজান কাদিরভকেও ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর মতো করে তুলে নিতে যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেস্কি। বুধবার (৭ জানুয়ারি) সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই আহ্বান জানান তিনি।

এবার পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান কিনতে চায় সৌদি আরব

পাকিস্তান থেকে জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় সৌদি আরব। এ জন্য দেশ দুইটি আলোচনা করছে বলে পাকিস্তানের দুইটি সূত্র জানিয়েছে। গত বছর উভয় দেশ পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি সইয়ের কয়েক মাস পর এই আলোচনা শুরু হওয়ায় দুই দেশের সামরিক সহযোগিতা আরও গভীর হচ্ছে। তবে সৌদি আরব পকিস্তানকে যে ঋণ দিয়েছে তার আওতায় এ চুক্তি হতে পারে।

এআই দিয়ে সরানো যায় আসল ছবির পোশাক, সমালোচনার মুখে ইলন মাস্ক

ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট গ্রোক ব্যবহার করে বিপুল সংখ্যক যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি তৈরি হওয়ায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে তার প্রতিষ্ঠান এক্সএআই। এসব ছবির বেশিরভাগই নারীদের, যাদের অনেকেই বাস্তব মানুষ। ব্যবহারকারীরা গ্রোককে নির্দেশ দিচ্ছে ওই ব্যক্তিদের ছবি থেকে ‘ডিজিটালি পোশাক খুলে দিতে’ কিংবা আপত্তিকর ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে।

বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম ট্রাওরেকে হত্যার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম ট্রাওরেকে হত্যার একটি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির সামরিক জান্তা সরকার। রোববার গভীর রাতে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে বুরকিনা ফাসোর নিরাপত্তামন্ত্রী মাহামাদু সানা বলেন, এই ‘জটিল ও সুপরিকল্পিত’ ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল অঁরি দামিবা। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন দামিবা।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের স্বার্থে কাজ করছে বিক্ষোভকারীরা: ইরানের প্রধান বিচারপতি

অর্থনৈতিক সংকট ও মুদ্রার অবমূল্যায়নের কারণে সম্প্রতি ইরানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানী তেহরান-সহ বুরুজের্দ, আরসানজান ও গিলান-এ-ঘার্বে বহু মানুষ রাস্তায় নেমেছে। তবে বিক্ষোভকারীরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের স্বার্থে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছে ইরানের প্রধান বিচারপতি গোলাম হোসেইন মোসেনি।

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।