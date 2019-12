রাস্তায় জোহরের নামাজ, বেষ্টনী তৈরি করে নিরাপত্তা দিল হিন্দুরা

ভারতের বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে দেশটির বিভিন্ন প্রান্তে এখনও বিক্ষোভ প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবারও প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাজধানী নয়াদিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও কর্ণাটক-সহ অন্তত ১০টি রাজ্যে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছেন।

নয়াদিল্লিতে প্রশাসনের জারিকৃত ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করায় রাজধানীতে চারজনের বেশি মানুষ একসঙ্গে জমায়েত হতে পারবেন না।

বেঙ্গালুরুতে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদ রামচন্দ্র গুহ-সহ শতাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ। টেলিভিশন চ্যানেলে স্বাক্ষাৎকার দেয়ার সময় তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় পুলিশ সদস্যরা।

#WATCH Delhi: Students and other people of Muslim community offered Namaz outside the gates of Jamia Millia Islamia university. Members of other faiths formed a human chain around them. pic.twitter.com/FEPZOqI1MX