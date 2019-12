প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল পুলিশ (ভিডিও)

ভারতের প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেসের নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে লক্ষ্নৌ পুলিশের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতাকারী দেশটির অবসরপ্রাপ্ত সরকারি এক কর্মকর্তা গ্রেফতার হওয়ার পর তার স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় রোববার এ ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করে কংগ্রেস।

কংগ্রেসের এই নেত্রীর দাবি, অবসরপ্রাপ্ত ৭৬ বছর বয়সী সরকারি কর্মকর্তা এসআর দারাপুরি (৭৬) উত্তরপ্রদেশের ইন্দিরানগরের ১৮ নম্বর সেক্টরের বাসিন্দা। গাড়িবহর নিয়ে ওই কর্মকর্তার বাড়িতে যাওয়ার সময় উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তার গাড়িবহর থামিয়ে দেয়। পরে বাধ্য হয়ে গাড়ি থেকে নেমে দলীয় কর্মীদের একটি স্কুটারে চড়ে দারাপুরির বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেন তিনি।

দুই কিলোমিটার দূরে অপর একটি সড়ক বিভাজকের কাছে আবারও কংগ্রেসের এই নেত্রীকে বাধা দেয়া হয়। পরে সেখান থেকে ইন্দিরানগরের ১৮ নম্বর সেক্টরের উদ্দেশে পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন তিনি।

ভারতীয় বার্তাসংস্থা এএনআই'কে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, দারাপুরিজির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় উত্তরপ্রদেশ পুলিশ আমাকে থামিয়ে দেয়। তারা আমাকে ঘাড় ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়। পরে দলের এক কর্মীর মোটরসাইকেলে করে যখন যাচ্ছিলাম, তখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। এ ঘটনার পর আমি পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছাই।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, এক নারী পুলিশ সদস্য হঠাৎ গাড়িবহরে বাধা দেয়ার পর নেতাকর্মী ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন কংগ্রেসের এই নেত্রী। এ ঘটনার আগে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে দলীয় নেতাকর্মীদের বাক-বিতণ্ডা হয়। পরে মোটরবাইকে করে তিনি ইন্দিরানগরের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী দেশটির সরকারি সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেন, এমনকি বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে নারী পুলিশের এক সদস্য তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। ‘আমাকে নারী ও পুরুষ পুলিশ সদস্যরা ঘিরে ধরে। তাদের মধ্যে একজন আমার গলা ধরে। অপর এক নারী পুলিশ সদস্য আমাকে ধাক্কা দেয় এবং আমি মাটিতে পড়ে যাই। আমাকে বলপ্রয়োগ করে থামানো হয় এবং একজন নারী পুলিশ সদস্য ঘাড় ধরে টেনে তোলেন। কিন্তু আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আমি পুলিশি নির্যাতনের শিকার প্রত্যেক নাগরিকের সঙ্গে রয়েছি। এটাই আমার সত্যাগ্রহ।’

কংগ্রেসের এই নেত্রী বলেন, এভাবে আমাকে থামানোর কোনো কারণ পুলিশের নেই। তারা সড়কের মাঝখানে আমাকে থামিয়ে দিয়েছে। বিজেপি সরকার কাপুরুষোচিত কাজ করছে। আমি কংগ্রেসের উত্তরপ্রদেশের (পূর্বাঞ্চলের) দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা এবং আমি রাজ্যের কোথায় যাবো সেটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে না।

শহরের আইন-শৃঙ্খলাপরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য তাকে থামানো হতে পারে; এমন যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।

‘আমি যখন শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে যাচ্ছিলাম; তখন কীভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে? আমাকে থামানোর কোনো অধিকার তাদের নেই। তারা যদি আমাকে গ্রেফতার করতে চায়, তাহলে তাদের সেটা করা উচিত।’

