নরেন্দ্র মোদির দিল্লির বাড়িতে আগুন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিল্লিতে অবস্থিত ৯/লোককল্যাণ মার্গের বাড়িতে ছোট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মোদির দিল্লির ওই বাড়িতে আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত।

নয়াদিল্লিভিত্তিক টেলিভিশন এনডিটিভির অনলাইন প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদির বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত নিরাপত্তারক্ষীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কার্যালয় থেকে করা এক টুইট বার্তায় বলা হয়েছে, ‘অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলটি প্রধানমন্ত্রীর আবাসন বা দফতর নয়। সেটি স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ বা এসপিজি কর্মকর্তাদের রিসেপশন। তবে আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে।’

There was a minor fire at 9, Lok Kalyan Marg caused by a short circuit. This was not in PM’s residential or office area but in the SPG reception area of the LKM complex.



The fire is very much under control now.