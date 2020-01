বিমানবন্দরের সিলে ‘৩২ ডিসেম্বর ২০১৯’

নতুন বছর শুরুর পরও তারিখ লিখতে অনেকে পুরনো বছর লিখে ফেলেন। সরকারি কাজেও এমন ভুল হওয়াটা বিরল নয়। কিন্তু ৩১ ডিসেম্বরের পরদিন ১ জানুয়ারির পরিবর্তে পাসপোর্টে ৩২ ডিসেম্বরের স্ট্যাম্প লাগিয়ে দেয়া খুব একটা দেখা যায়নি। এমনই প্রায় বিরল কাণ্ড করে বসলেন সুদানের রাজধানীতে অবস্থিত খার্তুম বিমানবন্দরের কর্মীরা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে সম্প্রতি এমন একটি ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, পাসপোর্টে ৩২ ডিসেম্বর ২০১৯-এর তারিখের সিল মারা। গোটা বছরজুড়ে স্ট্যাম্পে ২০১৯ থাকায় সাল পরিবর্তন না করে দিন ও মাসের সংখ্যা বদলে কাজ চালিয়েছেন বিমানবন্দরের কর্মীরা।

হয়তো বছরের শেষ দিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বরের পরদিন তারা অভ্যাস অনুযায়ী তারিখ ৩২ করে ফেলেছেন। অথবা এমনও হতে পারে, বিমানবন্দরের স্ট্যাম্পে বছরের ঘরে ২০২০ সংখ্যাটিই ছিল না, ২০১৯ পর্যন্তই ছিল। তাই ওই স্ট্যাম্প মারা যান্ত্রটি দিয়েই ১ জানুয়ারির দিন, ৩২ ডিসেম্বর ২০১৯ করে কাজ চালিয়ে নিয়েছেন।

তবে এমন ভুল যে শুধু সুদানেই হয়েছে তা নয়। এর এগে এমন অস্তিত্বহীন এমন বিরল তারিখের ছাপ পড়ার ঘটনা ঘটেছে ভারতেও। ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারির পরিবর্তে ওইদিন ৩২ ডিসেম্বরের স্ট্যাম্প মেরেছিল ভারতের মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কর্মীরাও।

Instead of 1st Jan 2018, Mumbai Airport Immigration stamped 32 Dec 2017. That's what makes us @incredibleindia pic.twitter.com/rjCMJhHOU0