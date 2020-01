১৮০ যাত্রী নিয়ে তেহরানে বিমান বিধ্বস্ত

ইউক্রেনের ১৮০ জন যাত্রীবাহী একটি বিমান ইরানের রাজধানী তেহরানের ইমাম খামেনি বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পরপরই বিধ্বস্ত হয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের খবরে যাত্রীবাহী ওই বিমানটি বিধ্বস্তের খবর দেয়া হয়েছে।

বোয়িং ৭৩৭ বিমানটি তেহরানের আন্তর্জাতিক বিমান থেকে উড্ডয়ন করেছিল। এটি ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের পথে যাত্রা করছিল। ইরানের গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ওই বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। ইরাকে মার্কিন ঘাঁটিতে এক ঘণ্টার ব্যবধানে দু'বার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই অঞ্চলের বেশিরভাগ আকাশসীমাই বন্ধ রাখা হয়েছে।

