টুইট রি-টুইট করেই সাড়ে ৭ লাখ টাকা জেতার সুযোগ!

জাপানের এক ধনকুবেরের ইচ্ছা হয়েছে অর্থের বিনিময়ে মানুষকে খুশি করবেন। আর এ কাজের জন্য তিনি অভিনব এ উপায় অবলম্বন করেছেন। এক টুইটার পোস্টে ঘোষণা দিয়েছেন, যারা তার ওই পোস্ট রি-টুইট করবেন তাদের মধ্য থেকে ১ হাজার জনকে লটারির মাধ্যমে ৯০ লাখ ডলার ভাগাভাগি করে দেবেন তিনি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, অভিনব এই সুযোগটি তৈরি করে দিয়েছেন জাপানের অনলাইন শপিং মোগল ইয়োসুকা মায়েজাওয়া। তিনি প্রকৃতপক্ষে ১০০ কোটি ইয়েন (জাপানি মুদ্রা) দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, যা মার্কিন ডলারে ৯ মিলিয়নের সমান। ইতোমধ্যে তার টুইটটি লাখ লাখ মানুষ রি-টুইট করেছেন।

ভিডিও শেয়ারিং সাইট ইউটিউবে দেয়া এক ভিডিও বার্তায় এই কোটিপতি উল্লিখিত প্রতিযোগিতার নাম দিয়েছেন ‘সিরিয়াস সোশ্যাল ট্রায়াল’। এর মাধ্যমে তিনি দেখতে চেয়েছেন, লাখ লাখ টাকা একজন ব্যক্তির জীবনে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। যারা জয়ী হবে তাদেরকে তিনি এই অর্থ ইচ্ছেমতো খরচ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

ইয়োসুকা মায়েজাওয়া টুইটার পোস্টে লিখেছেন, ‘আমার ১ হাজার কোটি ইয়েন মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার প্রকল্পটি খুব দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। আরেকজেনের আয় কিংবা অস্থায়ী সুবিধা দেয়া হলে কি মানুষের জীবন ও শ্রম উৎপাদনশীলতা উন্নত হবে? জাপানে পরিচালিত এ সামাজিক পরীক্ষা হলেও তা বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।’

মায়েজাওয়ার দেয়া এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারবেন যে কেউ। এছাড়া ওই ধনকুবের ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি এই পরীক্ষা চালানোর পর যারা তার ওই প্রকল্পে বিজয়ী হবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের জীবনে এর কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা তা জানার ও বোঝার চেষ্টা করবেন।

তবে তিনি যে এবারই প্রথম এমন অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন তা কিন্তু নয়। এর আগে ২০১৯ সালের জানুয়ারিতেও তিনি ১০০ মিলিয়ন ইয়েন এভাবে বিলিয়ে দেন। তার সেই ওই পোস্ট প্রায় ৪৭ লাখ মানুষ রি-টুইট করেছিলেন। যা টুইটারের ইতিহাসে ছিল রি-টুইট করার রেকর্ড।

My 10 billion yen giveaway project has been spreading rapidly worldwide. Will people’s lives and labor productivity improve when given BI-like income or temporary benefits? This will be a social experiment conducted in Japan that’ll draw global attention. https://t.co/IVU1okfn2X