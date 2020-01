চীনে সড়ক থেকে গর্তে বাস, নিহত ৬

চীনে একটি সড়ক থেকে গর্তের মধ্যে বাস পড়ে যাওয়ার ঘটনায় কমপক্ষে ছয়জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ১৬ জন। চীনের কিংহাই প্রদেশের রাজধানী শিনিংয়ের একটি সড়ক ধসে তৈরি হওয়া গর্তের ভেতর পড়ে যায় বাসটি। এতে ওই বাসের যাত্রী এবং পথচারীরা হতাহত হয়েছে। খবর বিবিসির।

সোমবার সন্ধ্যায় কিংহাই প্রদেশের রাজধানী শিনিংয়ের একটি হাসপাতালের সামনের রাস্তায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সিসিটিভির একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ওই বাসটি ব্যস্ত সড়কের ওই গর্তে পড়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই এতে বিস্ফোরণ ঘটে।

গত কয়েক বছরে চীনের রাস্তায় হঠাৎ করেই এমন গর্ত তৈরি হওয়ার ঘটনা ঘটছে। সোমবারের ওই ঘটনার সর্বশেষ ফুটেজ থেকে দেখা গেছে, হাসপাতালের সামনে একটি যাত্রীবাহী বাস এসে থামার পর সড়কের একটি অংশ ধসে পড়ে। সে সময় লোকজন বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল।

বাসটি গর্তে পড়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত লোকজন সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। আশপাশের লোকজন এসে বাসের যাত্রীদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। যাত্রীবাহী ওই বাসটিতে কতজন যাত্রী ছিল তা এখনও পরিষ্কার নয়। এর আগে ২০১৩ সালে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় শেনজেন শহরে একই ধরনের দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়।

#China Another angle of the same event where a bus fell into a sinkhole in Xining, Qinghai Province. pic.twitter.com/2FiHkzscO2