বিজেপি নেতার গালে জেলা কালেক্টরের থাপ্পড় (ভিডিও)

ভারতের মধ্যপ্রদেশের রাজগর জেলায় দেশটির বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতাকর্মীদের মিছিলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় জেলা প্রশাসনের শীর্ষ এক নারী কর্মকর্তা দলটির বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে টেনে-হেঁচড়ে পুলিশি জিম্মায় দেয়ার পাশাপাশি বিজেপির এক নেতার গালে চড় বসিয়ে দেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বলছে, রোববার মধ্যপ্রদেশের রাজগর জেলায় নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে বিজেপি নেতার্মীদের মিছিলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে মিছিলের সময় বিজেপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর এই সংঘর্ষ হয়।

#WATCH Madhya Pradesh: A protestor pulls hair of Rajgarh Deputy Collector Priya Verma, after she hits BJP workers and drags them. The clash broke out during a demonstration in support of #CAA. pic.twitter.com/7ckpZaFBkJ