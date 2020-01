মাতৃহারা কোয়ালার বাচ্চাকে স্তন্যদান করছে শিয়াল, ভাইরাল ভিডিও

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মাতৃহারা কয়েকটি কোয়ালার বাচ্চাকে স্তন্যদান করছে শিয়াল। বলা হচ্ছে, ভিডিওটি অস্ট্রেলিয়ার।

সম্প্রতি ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে ছাই হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ভয়াবহ এই দাবানলে প্রায় ৫০ কোটির বেশি পশুপাখি প্রাণ হারিয়েছে। এর মধ্যে প্রাণ গেছে নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ কোয়ালার। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মাতৃহারা হয়েছে অসংখ্য কোয়ালা। ভাইরাল ভিডিওতে দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত পশুপাখির বেঁচে থাকার করুণ দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

আদর্শ হেগড়ে নামের এক ব্যক্তি টুইটারে ভিডিওটি পোস্ট করেছেন। ৩৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একটি শিয়াল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার স্তন থেকে দুধ পান করছে কয়েকটি বাচ্চা কোয়ালা। নিজের বাচ্চা না হওয়া সত্ত্বেও শুধু মাতৃস্নেহে তাদের ক্ষিদে মেটাচ্ছে মা শিয়াল।

A Fox allows itself to feed Koala Babies in Australia. In #AustraliaBushfires babies have lost their mothers & many mother animals have lost their little ones. This is fine example of Humanity @ShefVaidya @rvaidya2000 @ranganaathan @MercyForAnimals @AgentSaffron @upma23 pic.twitter.com/A15xJO8F3f