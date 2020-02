জামিয়ার পর এবার শাহিনবাগে সিএএ-বিরোধীদের ওপর গুলি

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনবিরোধী (সিএএ) প্রতিবাদ মিছিলের পর এবার শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। গত এক মাসের বেশি সময় ধরে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় টানা বিক্ষোভ করে আসা শাহিনবাগের স্থানীয়দের ওপর শনিবার এই গুলি নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত গুলিতে কেউ হতাহত হয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি। তবে বন্দুকধারী যুবককে আটক করেছে দেশটির পুলিশ। দিল্লির ডিসিপি চিন্ময় বিশ্বল বার্তাসংস্থা এএনআই’কে বলেন, ওই ব্যক্তি আকাশে গুলি ছুড়ছিলেন। পুলিশ তাৎক্ষণিক তাকে ধরে ফেলে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের সাংবাদিক মিলান শর্মার টুইট করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, আটক যুবক বলছেন, ‘ইস দেশমে কিসি কি নাহি চালেগি, সিরফ হিন্দুও কি চালেগি’ (এই দেশে কারও চলবে না, শুধু হিন্দুদের চলবে)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই বক্তি শাহিনবাগে সিএএ-বিরোধী আন্দোলনকারীদের হুমকি দিয়ে বলছিলেন, শিগগিরই সেখান থেকে সরে যেতে। আটক বন্দুকধারী পূর্ব দিল্লির দাল্লুপুরা গ্রামের বাসিন্দা।

এর আগে, গত বৃহস্পতিবার জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএএ-বিরোধী মিছিল লক্ষ্য করে গুলির ঘটনা ঘটে। এতে এক শিক্ষার্থী আহত হন।

ওই ঘটনার জন্য দিল্লি পুলিশকে দায়ী করেছেন বিক্ষোভকারীরা। তাদের অভিযোগ, মিছিলে সহিংসতা ঠেকাতে ক্যাম্পাসের বাইরে পুলিশ মোতায়েন ছিল। বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে ব্যারিকেড দেয়া হয়। কিন্তু তা না মেনে বিক্ষোভকারীরা সড়কে বসে পড়েন। তখন পুলিশের উপস্থিতিতে মিছিলের একেবারে সামনে এসে একজন গুলি চালান।

