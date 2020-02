ফেসবুকের ‘হোয়াটস অন ইওর মাইন্ড’-এ বৃদ্ধ লিখলেন, ‘মাই ওয়াইফ’

নানাকে স্মার্টফোনে নতুন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন নাতি। ফেসবুক সম্পর্কে অত ধারণা নেই বৃদ্ধের। তাই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলার পরের দিন নানার স্ট্যাটাসে নাতি না দেখল, তা বোধহয় সে কল্পনাও করতে পারেনি। শুধু নাতি-ই নয়, অন্যরাও তার এ স্ট্যাটাস দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আসলে স্ট্যাটাসে কী লিখেছিলেন ফেসবুক সম্পর্কে আনাড়ি এই নানা? বিষয়টি টুইটারে খোলাসা করেছেন নাতি।

আগা নামে টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে নাতি লিখেছে, ‘আমি নানার নতুন স্মার্টফোনে ফেসবুকের নতুন প্রোফাইল তৈরি করে দিয়েছিলাম। পরের দিন তার স্ট্যাটাস দেখে তাজ্জব! তিনি স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘মাই ওয়াইফ মানে আমার স্ত্রী’। আমি নানাকে এর কারণ জানতে চাইলাম। নানা জানাল, ও, তুমি বিষয়টা বুঝলে না। আচ্ছা, তুমি কি তোমার না চেক কর না? আসলে আমার নানা স্ট্যাটাস বক্সের-‘হোয়াটস অন ইওর মাইন্ড’-এর জবাব দিয়েছেন।’

পাঠকদের অবশ্য হোয়াটস অন ইওর মাইন্ড সম্পর্কে বোঝানোর কিছু নেই। তবে নানার এই স্ট্যাটাস বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে নাতি টুইটারে বিষয়টি জানানোর পর। তবে বেশিরভাগই তার কমেন্টে ‘কিউট’, ‘অ্যাডোরেবল’, ‘ওয়াও’ শব্দগুলো জুড়ে দিয়েছেন।

ফেসবুকে লগ ইন করলে ওপরে ক্রিয়েট পোস্টের নিচে একটি বক্সে ‘হোয়াটস অন ইওর মাইন্ড’ লেখা শো করে। এর মানে হলো আপনি এখানে কী লিখতে যাচ্ছেন। তবে ওই বৃদ্ধ ফেসবুকে একদম নতুন হওয়ায় এর অর্থ করে নিয়েছেন ‘আপনি এখন কাকে ভাবছেন’ বা ‘আপনার মনে কে আছে’-এ জাতীয় কিছু। হয়তো তিনি ওইসময় স্ত্রীকে ভাবছিলেন বা স্ত্রীকেই বেশি মিস করেন, তাই লিখেছেন ‘মাই ওয়াইফ’। অর্থাৎ তিনি তখন তার স্ত্রীকে ভাবছিলেন।

তবে এই বৃদ্ধ অজ্ঞাতসারে বিষয়টি লিখলেও এতে যে স্ত্রীর প্রতি তার অকৃত্তিম ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সূত্র : ইন্ডিয়া টুডে

I made my Nana his Facebook yesterday and explained how everything worked because he got a new smart phone

Today I saw his Facebook status "my wife"

I didn't get him so I called him and asked about the status and he said Facebook puchra tha whats on your mind

So I said my wife.