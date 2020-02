পুরনো ভিডিও পোস্ট করে মোদিকে কংগ্রেসের খোঁচা

ঠিক এক বছর আগে ভারতের পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশন চলাকালীন সবাইকে অবাক করে দেয়ার মতো এক কাজ করেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। নিজের আসন ছেড়ে উঠে ট্রেজারি বেঞ্চের সামনের সারিতে বসা প্রধানমন্ত্রীকে মোদিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুতই তা ভাইরাল হয়।

সেবারের ওই ভিডিও হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছিল ভারতীয়দের। এবার একবছর আগের সেই পুরনো ভিডিও টুইটারে পোস্ট করে ফের একবার সেই ‘হাগ ডে’-র স্মৃতিকে উসকে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খোঁচা দিল প্রধান বিরোধ দল কংগ্রেস।

ঘটনাচক্রে ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের রীতি অনুযায়ী আজ ১২ ফেব্রুয়ারি হলো ‘হাগ ডে’। খাঁটি বাংলায় বলতে গেলে প্রিয়জনকে আলিঙ্গনের দিন আজ। এমন দিনে কংগ্রেসের দলীয় টুইটার অ্যাকাউন্টে সেদিনের ওই ভিডিও আবার পোস্ট করাকে বিজেপির কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা বলছেন বিশ্লেষকরা।

দলের সর্বশক্তি বিনিয়োগ করেও দিল্লি বিধানসভায় জয় পায়নি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি। বিধায়ক সংখ্যাও পৌঁছায়নি দুয়ের ঘরে। কংগ্রেসের ঝুলি তো শূন্য। কিন্তু তারপরও বিজেপির দিল্লি পরাজয়ের গ্লানিকে উসকে দিতে বিন্দুমাত্র পিছপা নয় কংগ্রেস। আজকের পোস্ট করা সেই ভিডিও, তার অন্যতম নিদর্শন।

Same message to BJP every year. Hug don't Hate. #HugDay pic.twitter.com/3yXCzOZzCn