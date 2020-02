আমি নাম্বার ওয়ান, মোদি দ্বিতীয় : ট্রাম্প

ভারতে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার ভারতে আসার আগে ফেসবুকে জনপ্রিয়তার উদাহরণ তুলে ধরে শনিবার এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, ফেসবুক দুনিয়ায় তিনিই নাম্বার ওয়ান আর দ্বিতীয় অবস্থানে তার বন্ধু নরেন্দ্র মোদি।

তিনি টুইটারে লিখেছেন, ‘আমি মনে করি এটা একটা বড় সম্মান। মার্ক জুকারবার্গ সম্প্রতি জানিয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেসবুকে ১ নাম্বারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি রয়েছেন ২ নাম্বারে। প্রকৃতপক্ষে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই আমি ভারতে যাচ্ছি। তাই এ সফরের জন্য আমি প্রহর গুণছি এখন।’

আগামী ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে নিয়ে দুদিনের সফরে ভারত সফরে আসছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নয়াদিল্লি ছাড়াও গুজরাটের আহমেদাবাদে যাবেন তিনি। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উপায়ে ভারতে স্বাগত জানানো হবে বলে ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারত এমনভাবে স্বাগত জানাবে যে তা চিরদিন মনে রাখবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, একথাও বলেছেন মোদি। তিনি টুইটে লেখেন, ‘ভারত আমাদের সম্মানিত অতিথিদের মনে রাখার মতো করে স্বাগত জানাবে। এই সফর একটি বিশেষ সফর এবং এটি ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় করবে। দুই দেশের সম্পর্ককে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, ‘ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদের পক্ষে একসঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের দেশ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করছে। আমাদের দুই জাতির মধ্যে এই দৃঢ় বন্ধুত্ব কেবল আমাদের নাগরিকদের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বকেও অনুপ্রাণিত করেছে।’

ভারত সফরের দ্বিতীয় দিনে সস্ত্রীক ট্রাম্প গুজরাটের আহমেদাবাদে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করবেন। মোতেরা স্টেডিয়ামের ওই অনুষ্ঠানে হাজারো মানুষের সামনে বক্তব্য রাখবেন তিনি। অনুষ্ঠানটিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

ট্রাম্পের সফরে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নতুন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রের বরাতে জানিয়েছে এনডিটিভি। তবে ট্রাম্পের ভারত সফরের মূল উদ্দেশ্য এই বাণিজ্য চুক্তি হলেও দুই দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ রোধে যৌথ পদক্ষেপ নেয়াসহ নানা বিষয়েও আলোচনা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

Great honor, I think? Mark Zuckerberg recently stated that “Donald J. Trump is Number 1 on Facebook. Number 2 is Prime Minister Modi of India.” Actually, I am going to India in two weeks. Looking forward to it!