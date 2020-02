করোনাভাইরাসকে হাতিয়ার বানাচ্ছে হ্যাকাররা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে সারাবিশ্বে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৭৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুধু চীনেই মারা গেছে ১ হাজার ৭৭০ জন। চীন বাদে ৩০টির বেশি দেশ আক্রান্ত হয়ে এই ভাইরাস। এই অবস্থায় সব দেশই বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। আতঙ্ক বিরাজ করছে মানুষের মধ্যে।

করোনাভাইরাসে সারাবিশ্ব যখন নাজেহাল ঠিক তখনই সুযোগ নিয়েছে সাইবার জগতের অপরাধীরা। তাই এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ওকালুসা কাউন্টি শেরিফের কার্যালয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম এবিসি টিভির শাখা ওয়্যার-টিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শেরিফ কার্যালয় জানিয়েছে, ম্যালওয়্যার ছড়ানো ও ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেয়ার জন্য সাইবার অপরাধীরা করোনাভাইরাস আতঙ্ককে মাধ্যম হিসেবে নিয়েছে। হ্যাকাররা স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক বা জাতীয় সংস্থার আদলে ভুয়া ই-মেইল পাঠাচ্ছে। এসব ই-মেইলের সঙ্গে কিছু লিঙ্ক জুড়ে দেয়া হচ্ছে। আর এসব লিঙ্কে ক্লিক করে নিজ শহরে করোনাভাইরাসের সর্বশেষ তথ্য জানতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যেমন-‘new coronavirus cases around your city’।

আবার কিছু ই-মেইলে পিডিএফ ফাইল জুড়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করে করোনাভাইরাস থেকে সংক্রমণের দূরে থাকতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জেনে নিন। যেমন, ‘learn about safety measures you can take against spreading the virus’।

ওকালুসা কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ‘তাদের কথা মতো লিঙ্কে ক্লিক করলে তারা তাদের সাজানো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনার তথ্য হাতিয়ে নেবে। আর পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড দিলে আপনার কম্পিউটার ম্যালওয়্যারে (ক্ষতিকর কম্পিউটার প্রোগ্রাম) আক্রান্ত হতে পারে।’

চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে বেড়েই চলেছে মৃতের সংখ্যা। দেশটিতে একদিনে আরও ১০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনাভাইরাসে বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৭৫ জনে।

সোমবার হুবেই স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রোববার (১৬ ফেব্রুয়ারি) হুবেই প্রদেশে আরও ১০০ জন করোনাভাইরাস থেকে সৃষ্ট কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এছাড়া পার্শ্ববর্তী হেনান প্রদেশে তিনজন এবং গুয়াংডং প্রদেশে দু’জন এই রোগে মারা গেছেন।

রোববার চীনের আরও ২ হাজার ৪৮ জন নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশটির মূল ভূখণ্ডে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭০ হাজার ৫৪৮ জন। আর বিশ্বব্যাপী করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭১ হাজার ৩২৬ জনে।

চীনের মূল ভূখণ্ডের বাইরে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচজন। এখন পর্যন্ত ১০ হাজার ৮৪৪ জন কোভিড-১৯ রোগী সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছেন।

গত ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথমবারের মতো ধরা পড়ে নভেল করোনাভাইরাস। এখন পর্যন্ত এটি বিশ্বের অন্তত ২৮টির বেশি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। চীনের হুবেই প্রদেশের উহানের একটি সামুদ্রিক খাবারের বাজার থেকে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু।

এসআর/এমকেএইচ