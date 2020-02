সৌদির ফসল উজাড় করে ইসরায়েলমুখী পঙ্গপালের ঝাঁক

এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম, এক দেশ থেকে আরেক দেশ। যেন লাখ লাখ সৈন্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালাচ্ছে কোনও ধ্বংসাত্মক রাজা। তাদের আক্রমণের(!) মুখে পড়েছে সৌদি আরব, জর্ডান, পাকিস্তান, চীন, সোমালিয়া, ইথিওপিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ। এই রাজার নাম পঙ্গপাল! ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে একসঙ্গে চলার পথে উজাড় করে দিচ্ছে বিস্তীর্ণ জমির ফসল।

পঙ্গপালের আক্রমণে ইতোমধ্যে পূর্ব আফ্রিকার সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, ইরিত্রিয়ার মাইলের পর মাইল জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি ছড়িয়ে পড়েছে তানজানিয়া, উগান্ডা, এমনকি দক্ষিণ সুদানেও।

পঙ্গপাল হানা দিয়েছে সৌদি আরবের প্রায় সব ক’টি অঞ্চলেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পঙ্গপালের এই ঝাঁক পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলো থেকেই এসেছে। এর আক্রমণে ইতোমধ্যে জাজান, আসির, আল-বাহা, আল-লেখ, কুনফোদাহ ও মক্কার ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ অঞ্চলের আবহাওয়া পঙ্গপালের বংশবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত হওয়ায় এবং তাদের ডিম দেয়ার সময় হয়ে যাওয়ায় অচিরেই এই সংখট আরও তীব্র হয়ে দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মরু-পঙ্গপালের কারণে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে জর্ডান। সৌদি আরব থেকে আসা পঙ্গপালই সেখানে তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে দেশটির কৃষি মন্ত্রণালয়। যেকোনও সময় পার্শ্ববর্তী দেশ ইসরায়েলেও পঙ্গপাল বাহিনী প্রবেশ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

Invasion: #Jordan declared a state of #emergency following the locust invasion (= of locusts) which destroy all the crops where they pass. This kind of locust, the #Locusts, are eaten in #China.pic.twitter.com/rrmV9pCD2c