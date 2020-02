৭০ লাখ নয়, ট্রাম্পকে ভারতে স্বাগত জানাবে ১ লাখ মানুষ

ভারতের আহমেদাবাদ সফরে ৫০ থেকে ৭০ লাখ মানুষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে রাস্তার দুই পাশে উপস্থিত থাকবেন বলে টুইটারে জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আহমেদাবাদের কর্মকর্তারা বলছেন, ৭০ লাখ নয়; ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে আহমেদাবাদের রাস্তার দুই ধারে উপস্থিত থাকবেন লাখ খানেক মানুষ।

দেশটির একটি সংবাদ সংস্থাকে আহমেদাবাদের পৌর কমিশনার বিজয় নেহরা বলেছেন, এক লাখের কাছাকাছি মানুষ সেদিন জড়ো হবেন বলে তারা আশা করছেন। এর আগে ট্রাম্প নিজেই বলেছিলেন, ওই দিন প্রায় ৫০ থেকে ৭০ লাখ মানুষ জড়ো হবেন।

আগামী সোমবার দু’দিনের সফরে ভারতে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তার আগে অবশ্য বিভিন্ন পণ্যে শুল্ক কমানোর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে স্নায়ুর লড়াই শুরু হয়েছে দুই দেশের মাঝে। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন ট্রাম্পও।

এই সফর ঘিরে সম্প্রতি মার্কিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে তিনি বলেন, তার এক একটি জনসভায় যেখানে ৪০ থেকে ৫০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। কিন্তু ভারতের আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে (সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মোতেরা) স্টেডিয়াম পর্যন্ত প্রায় ৫০ থেকে ৭০ লাখ মানুষ উপস্থিত থাকবেন। বিষয়টা ভাবতেই তার অস্বস্তি হচ্ছে।

আহমেদাবাদ ভারতের জনবহুল শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। এর মোট জনসংখ্যা ৭০ লাখের কাছাকাছি। ফলে বিমানবন্দর থেকে মোতেরা স্টেডিয়াম পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার রাস্তায় ৫০ থেকে ৭০ লাখ মানুষের জড়ো হওয়া প্রায় অসম্ভব।

আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ট্রাম্পের আহমেদাবাদ সফর ‘নমস্তে ট্রাম্প’ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে বলতে গিয়ে পৌরসভার কর্মকর্তা বলেছেন, প্রায় এক লাখ মানুষ আসছেন ওই দিন। আনন্দবাজার।

