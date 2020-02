সেই বিশেষ শিশু কাডেন এখন ‘তারকা’

শারীরিক গঠন আর দশটা শিশুর মতো নয় বলে স্কুলে সহপাঠীরা খুব খ্যাপাতো তাকে। এই নিয়ে মনের কষ্টে আত্মহত্যা করতে চাচ্ছিল শিশুটি। মায়ের সামনে কেঁদে কেঁদে বারবার বলছিল, ‘আমাকে একটা দড়ি এনে দাও। গলায় ফাঁস দিয়ে মরব।’ গত সপ্তাহের এই হৃদয়বিদারক ভিডিওটি ঝড় তোলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। শিশুটির চোখের পানিতে আবেগাপ্লুত হয়েছেন বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ। তাকে সাহস দিতে পাশে দাঁড়িয়েছেন হিউ জ্যাকম্যান, ল্যাট্রেল মিশেলের মতো অজি তারকারা।

কাডেনের জন্য জনপ্রিয় অভিনেতা হিউ জ্যাকম্যান টুইটারে একটি ভিডিওবার্তা পোস্ট করেছেন। এতে তিনি বলেন, ‘কাডেন, নিজেকে যা ভাবো তুমি তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী।’ সবাইকে বুলিং বন্ধের আহ্বান জানিয়ে উলভারিনখ্যাত এই তারকা বলেন, ‘দয়া করে সবাই সবার প্রতি দয়ালু হই। বুলিং ঠিক নয়।’ কাডেনকে সাহস জুগিয়ে জ্যাকম্যান বলেন, ‘যা-ই ঘটুক না কেন, তুমি আমাকে বন্ধু হিসেবে পাবে।’

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953