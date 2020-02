দিল্লিতে সিএএ বিরোধী ও সমর্থকদের সংঘর্ষ

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী ও সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে রুপ নিয়েছে ভারতের রাজধানী শহর দিল্লির জাফরাবাদ এলাকা। উভয় পক্ষ ইট-পাটকেল ছোড়ার মাধ্যমে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে পুলিশ। তারপর আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদেরও মোতায়েন করা হয়েছে সেখানে।

বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) পক্ষে মিছিল চলছিল উত্তরপূর্ব দিল্লির মৌজপুরে। পাশের জাফরাবাদ এলাকায় চলছিল সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ। রোববার বিকেলে স্থানীয় বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র সিএএ-এর পক্ষে কয়েকশ মানুষের মিছিল নিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

স্থানীয় ওই বিজেপি নেতার নেতৃত্বে মিছিলটি জাফরাবাদের অদূরে মৌজপুর পৌঁছাতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তারপর উভয় পক্ষ একে অপরকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু উভয় পক্ষে অনেক নারী থাকায় তা কিছুটা বিঘ্নিত হয়।

এর আগে গতকাল শনিবার রাত থেকে প্রায় দুই শতাধিক নারী জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের সামনে অবস্থান নিয়ে সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ শুরু করেন। আজ রোববার সকালে তাতে যোগ দেন আরও অনেকে। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার মানুষ সিএএ বিরোধী ওই বিক্ষোভে জমায়েত হয়। ধীরে ধীরে সেখানে বিক্ষোভকারীর সংখ্যা বাড়ছিল।

সংঘর্ষের পর ঘটনাস্থল দিল্লি পুলিশ সদস্যে ভরে যায়। তবে এখনও ওই এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যাওয়া ভারতে বসবাসরত অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দিতে গত বছরের শেষে মোদি সরকার দেশটির বহু পুরনো নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করার পর থেকেই ভারতজুড়ে বিক্ষোভ চলছে।

Pro-CAA protestors throwing stones in Maujpur area in presence of police #SayNoToNPR #BharatBandh

pic.twitter.com/ERog8szYm5