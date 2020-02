অঝোরে কাঁদছেন জাতিবিদ্বেষের শিকার বৃদ্ধ, ভিডিও ভাইরাল

যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোর রাস্তায় এশিয়ার এক বৃদ্ধকে জাতিগতভাবে বিদ্রুপ করা হচ্ছে। তা দেখে মজা নিচ্ছেন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা। আর অপমান সহ্য করতে না পেরে অঝোরে কাঁদছেন সেই বৃদ্ধ।

সম্প্রতি এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওটি একজন টুইটারে শেয়ার করেছেন। এতে তিনি ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘দয়া করে আপনাদের বন্ধু ও পরিবারের মধ্যে এটি শেয়ার করুন। খুবই খারাপ বিষয়, এই বয়স্ক মানুষটি নিজের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছেন, তাদেরকে খুঁজছেন। এই ধরনের ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য নন তিনি। এটি অবহেলা, অমানবিক এবং অসুস্থতা। আমি প্রার্থনা করছি এই মানুষটি এবং তার পরিবারের জন্য। যদি আপনাদের কাছে কোনো ধরনের তথ্য থাকে তাহলে খুঁজে বের করুন।’

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একজন ব্যক্তি হাতে কিছু একটা নিয়ে ওই বৃদ্ধের মাথায় আঘাত করার জন্য এগিয়ে আসছেন। আর সেখানে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, তারা এ দৃশ্য দেখে হাসিতে ফেটে পড়ছেন। এ সময় ভয়ে সেখান থেকে পালাতে চাইছেন ওই বৃদ্ধ। এরপর সবাই তাকে আক্রমণ করছে। হাসাহাসি করছে তাকে নিয়ে। চিৎকার করে চোর সন্দেহে তাকে রীতিমত বিদ্রুপ করা হচ্ছে।

এরপরে ভিডিও যতই এগুচ্ছে দেখা যাচ্ছে, তাতে একজন চোখমুখ কুঁচকে চিৎকার করে বলছেন, ‘এশীয়দের আমি ঘৃণা করি।’

ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর প্রচুর প্রতিক্রিয়া আসছে। একজন লিখেছেন, ‘খুবই দুঃখিত, অসহায় মানুষটির জন্য আজকাল মানুষের কোনো সমবেদনা নেই।’

আরেকজন লিখেছেন, ‘মানুষ পৃথিবীতে কষ্টে রয়েছে। আমার ভয় লাগছে এটা দেখে যে, এসব মানুষ শুধু চিৎকারই বোঝে।’

please share this with your friends & family. this is so low, the older man was just trying to make ends meet for his family. he didn’t deserve this. this is ignorant, inhumane, & sickening. i’m praying for this man and his family. if you have any information, please reach out. pic.twitter.com/545xHFwPm4