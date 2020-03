মদের বোতল হাতে নাগিন নাচ দিয়ে বিপদে ৬ ভারতীয় পুলিশ

ভীষণ বিপদে পড়েছেন ভারতের তেলেঙ্গানার ছয় পুলিশ সদস্য। না, কাউকে অন্যায়ভাবে পেটাননি তারা, কাউকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়েও দেননি, কারও কাছ থেকে ঘুষও নেননি। তারা যা করেছিলেন তা হলো- এক বিয়েতে গিয়ে মনের আনন্দে মদ খেয়েছিলেন। এখানেই গল্প শেষ হয়ে যেতে পারতো তবে তা হয়নি।

তারা নাগিন স্টাইলে নাচও করেছেন। সেখানেও গল্প শেষ হতে পারতো। সেটিও হয়নি। তাদেরই সঙ্গীয় ফোর্সের কেউ সেই নাচ আবার ভিডিও করেছেন। দুর্ভাগ্যজনক হলো গল্পটি সেখানেও শেষ হয়নি। সেই ভিডিও আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে। সেখান থেকেই বিপত্তি শুরু।



বিয়েতে যোগ দিয়ে পুলিশ সদস্যরা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যখন নাগিন নাচে মেতেছিলেন তখন তারা কেউই অবশ্য ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় ছিলেন না। তারা তখন ডিউটিতে ছিলেন কি না সেটিও এখনও পরিষ্কার নয়।

This video was shot while cops were purportedly dancing and drinking openly. pic.twitter.com/xI7Nz0qqUX