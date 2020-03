করোনার ভয়, সন্তানকে বুকে নিতে না পেরে কাঁদছেন চিকিৎসক বাবা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বিশ্বে এ পর্যন্ত ৩০ হাজারের বেশি লোকের প্রাণ নিয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন সাড়ে ছয় লাখ। এই অবস্থায় ছোঁয়াচে এই রোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

করোনাকে থামাতে সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে সবথেকে কঠিন লড়াই লড়তে হচ্ছে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের। যথেষ্ট সতর্ক থাকার পরও শত শত চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন।

তবে সতর্ক থাকার বিকল্প নেই। তাই নিজের বাড়িতে ফেরার পরেও পরিবারের সদস্যদের থেকে রীতিমতো দূরত্ব বজায় রাখতে দেখা যাচ্ছে তাদের। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট হওয়া সৌদি আরবের একটি ভিডিও দেখে চোখে পানি এসে যায় অজান্তে।

ভান নামে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে টুইটারে পোস্ট করা ৬ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একজন চিকিৎসককে বাড়িতে ঢুকতে দেখে তার দিকে তিরের বেগে ছুটে আসছে একটি ছোট্ট শিশু। কিন্তু, তাকে কাছে আসতে নিষেধ করে মাথা নিচু করে বসে কাঁদছেন ওই চিকিৎসক।

ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, ‘হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর ছোট্ট শিশুপুত্রকে জড়িয়ে ধরতে নিষেধ করছেন সৌদির এক চিকিৎসক। তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে বলছেন তিনি। এরপর কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। এই বীরদের স্যালুট জানাই।’

গত জানুয়ারি মাসে একই ধরনের একটি ভিডিওতে চীনের উহান শহরের এক নার্সকে তার নয় বছরের মেয়েকে উড়ন্ত আলিঙ্গন করতে দেখা যায়।

চেং শিওয়েন নামে ওই নাবালিকা কন্যাকে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে লিউ হাইয়ান নামে ওই নার্স বলেছিলেন, ‘মা আমরা এখন একটা দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করছি। এই লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার পরেই তোমাদের মাঝে ফিরব।’

A Saudi doctor stops his child to hug him on returning home from the hospital.

And tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. Salute to our frontliners #SocialDistanacing #CoronaLockdown pic.twitter.com/SmfWdSf0Nl