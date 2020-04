তাবলিগ জামাত নিষিদ্ধ করা উচিত : তসলিমা

ভারতের রাজধানী দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকার মসজিদে আয়োজিত তাবলিগ জামাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তত ৬৪৭ জনের দেহে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে। শুক্রবার দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি। ওই তাবলিগ জামাতের সঙ্গে যুক্ত অন্তত ১২ জন ইতোমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

এ অবস্থায় তাবরিগ জামাত নিষিদ্ধ করার দাবিতে সরব হয়েছেন বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। টুইটে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

So many people have to be infected and be dead because of the callousness of tablighi jamaat. This organization has been spreading ignorance & fundamentalism for a century. Tablighi Jamaat should be banned for cruelty against humanity.