লকডাউন ভেঙে বাজারে ভিড়, হামলায় পুলিশ সদস্যের হাত বিচ্ছিন্ন

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের পাটিয়ালা এলাকার একটি সবজি বাজারে লকডাউন ভেঙে ভিড় করায় বাধা দিতে গিয়ে হামলায় এক পুলিশ সদস্যের হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এতে আহত হয়েছেন আরও তিন পুলিশ সদস্য। রোববার সকালের দিকে পাঞ্জাবের পাটিয়ালা এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

পাঞ্জাব পুলিশের অভিযোগ, লক ডাউন উপেক্ষা করে পাটিয়ালার সবজি বাজারে ভিড় করছিলেন স্থানীয়রা। এ সময় লক ডাউন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানে গেলে স্থানীয়রা উত্তেজিত হয়ে হামলা চালায়। এতে দুর্বৃত্তদের ধারাল অস্ত্রের আঘাতে পুলিশের এক সহকারী উপপরিদর্শকের (এএসআই) হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ওই বাজার থেকে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাঞ্জাবের পাটিয়ালা পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক হরজিত সিংয়ের হাত কেটে নিয়ছে দুর্বৃত্তরা। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধারের পর তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পাঞ্জাব পুলিশের মুখপাত্র দিঙ্কর গুপ্ত বলেন, পুলিশ অফিসারদের পাশাপাশি নিহাঙ্গদের একটি দল গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন পাটিয়ালার ওই সবজি মন্ডির বোর্ডের এক কর্মকর্তা। এএসআই হরজিত সিংকে চণ্ডীগড় পিজিআই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ভারতে ২১ দিনের লক ডাউন চলছে। এর মধ্যে দেশটির তিনটি প্রদেশ সেই লক ডাউনের মেয়াদ বাড়িয়ে আগামী পহেলা মে পর্যন্ত করেছে। গত শুক্রবার পাঞ্জাবেও পহেলা মে পর্যন্ত লক ডাউন বাড়ানো হয়।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং বলেন, নতুন যে পজিটিভ কেসগুলো ধরা পড়ছে তার মধ্যে বেশির ভাগই বাইরে থেকে আসা। তবে আমরা ধীরে ধীরে গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকে এগোচ্ছি।

পাঞ্জাবের স্পেশাল চিফ সেক্রেটারি কেবিএস সিন্ধু বলেছেন, পুলিশ সদস্যের ওপর হামলার ঘটনায় বালবেরার একটি গুরুদ্বার থেকে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন।

In an unfortunate incident today morning, a group of Nihangs injured a few Police officers and a Mandi Board official at Sabzi Mandi, Patiala. ASI Harjeet Singh whose hand got cut-off has reached PGI Chandigarh: Dinkar Gupta, Director General of Police (DGP) Punjab (in file pic) pic.twitter.com/6elj2QYYBv