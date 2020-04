ট্রুডোর চুল ঠিক করার স্টাইল ভাইরাল

বিশ্বের বিরাট এক অংশের তরুণ-তরুণীদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। শুধু সুশ্রী চেহারার কারণে নয়, একজন দক্ষ ও নাগরিকবান্ধব রাষ্ট্রনেতা হওয়ার কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা তার।

সেই পছন্দের মানুষটির এবার হেয়ার স্টাইল দেখে মুগ্ধ নেট দুনিয়া। সম্প্রতি আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করে নেয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

করোনাভাইরাসের কারণে রাজধানী ওটোয়ার বাসভবন অফিস চালাচ্ছেন জাস্টিন ট্রুডো। সেখানে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এই রাষ্ট্রনায়ক। সারাদিনের করোনা সংক্রান্ত আপডেট এবং যদি কোনো ঘোষণা থাকে তা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন তিনি।

সম্প্রতি এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ট্রুডো। ব্রিফিংয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে মাথার কিছু চুল কপালের দিকে নেমে আসে। সেগুলোকে আর পাঁচজনের মতোই আঙুল চালিয়ে ঠিক করে নেন। ক্যামেরাবন্দি হয় সেই দৃশ্য।

ট্রুডোর খবর সম্প্রচারের সময় চুল ঠিক করার অংশটিও দেখা যায়। তবে ট্রুডোর এই স্টাইল নেটিজেনদের এতটাই পছন্দ হয়েছে যে মুহূর্তে তা ভাইরাল হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, চুল ঠিক করে নেয়ার কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও এডিট করে স্লো মোশনে আনা হয়েছে। পরে ওই অংশ টুইট করে ট্রুডোর প্রতি ভালো লাগার কথা ব্যক্ত করেছেন নেট ব্যবহারকারীরা। এরপর বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ছড়িয়ে পড়ে এই দৃশ্য।

ঝালি নামের এক টুইটার অ্যাকাউন্টধারী ভিডিওটি শেয়ার দিয়ে লিখেছেন, ‘চুল ঠিক করার এই ভিডিও দেখে আমি তো এই লোকটার ওপর ক্রাশ খেয়ে গেলাম।’

একজন লিখেছেন, ‘আমি প্রতিটা মুহূর্তে জাস্টিন ট্রুডোকে দেখি আর ভাবি তিনি আমার কানের পেছনের চুল ঠিক করে দিয়ে বলছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।’

কানাডায় এ পর্যন্ত ৪০ হাজারের বেশি করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১ হাজার ৯৭৪ জন। আর সুস্থ হয়েছেন ১৩ হাজার ৯৮৬ জন।

