হাঁটু গেড়ে বিক্ষোভকারীদের সমর্থন পুলিশ-সেনাবাহিনীর

কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডকে নির্যাতনের পর তার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে গোটা যুক্তরাষ্ট্র। গত আটদিন ধরে রাজপথে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রে ৪০টিরও বেশি শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। কিন্তু কারফিউ উপেক্ষা করেই বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে মানুষ।

এদিকে লস অ্যাঞ্জেলসে বিক্ষোভে ব্যতিক্রমী চিত্র ধরা পড়ল। সেখানে বিক্ষোভকারীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখা গেছে।

সেনাবাহিনীর সদস্যদের এমন কাজে বিক্ষোভকারীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। এদিকে, লোয়া এবং জর্জিয়ায় পুলিশ সদস্যদের হাঁটু গেড়ে বসে বিক্ষোভকারীদের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

গত ২৫ মে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হয় জর্জ ফ্লয়েড নামে এক কৃষ্ণাঙ্গের। গ্রেফতারের পর পুলিশের নির্যাতনে মারা যান তিনি। এরপরেই তাকে নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তা থেকেই বিক্ষোভের সূত্রপাত।

এই কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের বিক্ষোভ বিশ্বের অনেক দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্সসহ অনেক দেশেই বিক্ষোভ-প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

এদিকে জর্জ ফ্লয়েডের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় অংশ নিতে টেক্সাস রাজ্যের হৌস্টনে জড়ো হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে সেখানে।

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে দুই হাজারের বেশি মানুষ সিটি হলের দিকে পদযাত্রা করছে। পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়াতেও সিটি হলের দিকে বিক্ষোভকারীদের পদযাত্রা কর্মসূচি চলছে।

টেনেসির ন্যাশভিলে বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে নিজেদের সুরক্ষা উপকরণ নামিয়ে অবস্থান নিতে দেখা যায় ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের।

