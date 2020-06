নদীতে ডুবন্ত মানুষ বাঁচাতে ছুটে এলো হাতির বাচ্চা!

মাত্র দু-দিন আগেই ভারতের কেরালায় এক অন্তঃসত্ত্বা হাতির মর্মান্তিক মৃত্যু দেখে কেঁদেছেন বহু মানুষ। বারুদ ভরা আনারস খাইয়ে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও এর সত্যতা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। তবে ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, হাতিটির এমন করুণ মৃত্যুর জন্য যে মানুষই দায়ী, তা নিয়ে অন্তত সন্দেহ নেই।

এ ঘটনার মধ্যেই ভাইরাল হয়েছে এক হাতির বাচ্চার অসাধারণ কীর্তি। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক যুবক খরস্রোতা নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তা দেখে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচাতে ছুটে আসছে একটি হাতির বাচ্চা।

জানা গেছে, ঘটনাটি বেশ পুরনো এবং ওই যুবক আসলে নদীতে সাঁতার কাটছিলেন। কিন্তু হাতিটি ভেবেছে তিনি ডুবে যাচ্ছেন। তাই ওই মানব সন্তানের জীবন বাঁচাতেই দল ছেড়ে ছুটে এসেছিল সে।

কেরালার ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন করে ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিওটি। এটি শেয়ার করে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, মানুষকে হাতিরা যতটা ভালোবাসে, মানুষ কি হাতিকে ততটা বাসে? আমরা কি সেই ভালোবাসার যোগ্য?

ন্যাচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল নামের একটি টুইটার পেজ থেকে শেয়ার করা হয়েছে এই ভিডিওটি। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘হাতির বাচ্চাটা ভেবেছিল সে (মানুষ) ডুবে যাচ্ছে, তাই তাকে বাঁচাতে ছুটে যায় (হাতিটি)। আমার সত্যিই এদের যোগ্য নই।’

বুধবার শেয়ার করা ভিডিওটি এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ দেখেছে। লাইক পড়েছে চার হাজারের বেশি, রি-টুইট হয়েছে সহস্রাধিক।

This baby elephant thought he was drowning and rushed to save him



We really don't deserve them.pic.twitter.com/gqgIaNR8tR