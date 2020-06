স্বাস্থ্যবিধিকে পাত্তা না দিয়ে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে স্নানযাত্রা

যদিও এখন পর্যন্ত ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি, তারপরও প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা। তবে কে শোনে কার কথা! সামাজিক দূরত্বকে থোরাই কেয়ার করছে মানুষ। জানাজা, শবযাত্রায় জমায়েত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। তেমনি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ভারতে।

সামাজিক দূরত্ব নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুরী শহরের জগন্নাথ মন্দিরে পালিত হলো স্নান পূর্ণিমা। এতে ভক্তদের সমাগম না হলেও আয়োজন সম্পন্ন করতে পুরীর মন্দিরে জমায়েত হয়েছিলেন প্রচুর সেবায়েত। কিন্তু সামাজিক দূরত্বের ধার ধারেননি তারা। করোনাকালে এই পবিত্র কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়েছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে।

ভারতের সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের টুইট করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, শুক্রবার তিথি মেনে জগন্নাথ মন্দিরের অসংখ্য সেবায়েত দেবতাদের স্নান করাতে ব্যস্ত। কিন্তু সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বালাই নেই। মাস্কও পরেননি তারা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম পূর্ণিমাতে আয়োজন করা হয় এই স্নানযাত্রা। মন্দির থেকে মূর্তি তুলে এনে স্নান মণ্ডপে স্থাপন করা হয়। সেখানে সুগন্ধি জল দিয়ে গোসল করানোর পাশাপাশি তিন মূর্তিকে সাজগোজ করানো হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এই স্নানযাত্রার আয়োজন করা হয়।

চতুর্থ দফা লকডাউন শেষে কিছু বিধিনিষেধ সাপেক্ষে ১ জুন থেকে সব ধর্মীয় স্থান খুলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই অনুমোদন পাওয়ার পরেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুরোদমে শুরু হয়েছে রথ যাত্রার প্রস্তুতি। তবে পুরীর রথযাত্রা মানে বিপুল আয়োজন, লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম। সেই কথা মাথায় রেখে স্থানীয়ভাবেই এবার রথযাত্রার আয়োজন করেছে পুরী মন্দির কমিটি। যেখানে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে ভক্ত সমাবেশ। তবে তার আগেই স্নানযাত্রায় দেখা গেল নিয়ম না মানার হিড়িক।

#WATCH Snana Poornima festival of Lord Jagannath, Lord Balabhadra & Devi Subhadra being held at Shree Jagannath Temple of Puri today. DM Puri says, no devotees have been allowed at the festival. pic.twitter.com/0f5vCk4QTC