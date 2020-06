ইমরানের সাহায্যের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল মোদি সরকার

করোনা মোকাবিলায় পকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সাহায্যের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল ভারত। ভারতের দরিদ্রদের অ্যাকাউন্টে নগদ টাকা পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইমরান খান। তবে ভারত সেই প্রস্তাব খারিজ করে বলছে, করোনা মোকাবিলয় ভারত সরকার যে অর্থনৈতিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছে তা পাকিস্তানের জিডিপির সমান।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রলায়ের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘পাকিস্তান তাদের নিজেদের দেশের জনগণের অ্যাকাউন্টে নগদ দেওয়ার চেয়ে দেশের বাইরের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নগদ টাকা স্থানান্তরের জন্য পরিচিত। ইমরান খানের উপদেষ্টাদের এ বিষয়ে আরও জানতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘পাকিস্তানের ঋণ সমস্যা (জিডিপির ৯০ শতাংশ) এবং ঋণ পুনর্গঠনের জন্য তারা কতটা চাপের মধ্যে রয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। এটা ওদের জেনে রাখা উচিত হবে যে, করোনা মোকাবিলয়া আমাদের অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজ পাকিস্তানের জিডিপির (মোট দেশজ উৎপাদন) সমান।’

ভারতের করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন দেশটির গত মাসে মহামারি প্রভাব থেকে দেশের ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাগুলোর মানুষকে রক্ষায় ২০ লাখ কোটি রুপির অর্থনৈতিক প্রণোদনা উদ্দীপনা প্যাকেজের ঘোষণা দিয়েছেন।

এদিকে ভারতে হু হু করে বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে প্রথমাবের মতো ১১ হাজারের বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে মারা গেছে ৩৯৬ জন। দেশটির মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। শীর্ষ সংক্রমণের বিচারে ব্রিটেনকে টপকে ভারতের অবস্থান এখন চতুর্থ।

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল এবং রাশিয়ার পরই এখন বিশ্বে সবচেয়ে বেশি শনাক্ত রোগী রয়েছে ভারতে। ভারতের এমন অবস্থা বিবেচনা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এক টুইটে বলেন, ‘আমরা ভারতের দরিদ্রদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। আমাদের নগদ স্থানান্তর প্রোগ্রাম সারা বিশ্বে প্রশংসা পেয়েছে।’

Acc to this report, 34% of households across India will not be able to survive for more than a week without add assistance. I am ready to offer help & share our successful cash transfer prog, lauded internationally for its reach & transparency, with India.https://t.co/CcvUf6wERM