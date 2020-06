পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গিলানি করোনা আক্রান্ত

শনিবারই টুইট বার্তায় করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। একই দিনে দেশটিতে আরও একজন হাই প্রোফাইল ব্যক্তির করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া গেল। কোভিড-১৯ পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানি।

গত ৮ জুন পাকিস্তানের আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শহিদ খাকান আব্বাসি ও রেলমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমাদ করোনায় আক্রান্ত হন। পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) মুখপাত্র মরিয়ম আওরঙ্গজেব ৬১ বছর বয়সী আব্বাসির আক্রান্তের তথ্য নিশ্চিত করেন।

দেশটির জাতীয় দৈনিক ডন অনলাইনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউসুফ রাজা গিলানির ছেলে কাশিম গিলানি শনিবার তার বাবার করোনায় আক্রান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ন্যাশন্যাল অ্যাকাউন্টিবিলিট ব্যুরোর (এনএবি) একটি জালিয়াতির মামলার শুনানির পরই নাকি ৬৭ বছর বয়সী গিলানি করোনা আক্রান্ত হন।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম টুইটারে এক বার্তায় কাশিম গিলানি জানান, ‘বাবার করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে।’ বাবার করোনা আক্রান্ত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও দেশটির ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিবিলিটি ব্যুরোকে (এনএবি) দায়ী করেছেন গিলানির ছেলে কাশিম।

টুইটারে কাসিম আরও লিখেছেন, ‘ইমরান খানের সরকার ও ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিবিলিটি ব্যুরো ধন্যবাদ! আপনারা সফলভাবে আমার বাবার জীবন বিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।’ গত বৃহস্পতিবার রাওয়ালপিন্ডিতে এনএবি’র দায়ের করা ওই জালিয়াতির মামলার এক শুনানিতে হাজির হয়েছিলেন ইউসুফ রাজা গিলানি।

Thank you Imran Khan’s govt and National Accountibilty Burearu! You have successfully put my father’s life in danger. His COVID-19 result came postive. pic.twitter.com/VxiEXFOkZA