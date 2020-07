মদিনায় ফটোশুটে মডেলদের খোলামেলা ছবি নিয়ে বিতর্ক

সৌদি আরবের মদিনায় বিশ্বনন্দিত মার্কিন ফ্যাশন ম্যাগাজিন ভোগ-এর ফটোশুট নিয়ে রক্ষণশীল দেশটিত এবার শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। ‘ভোগ-অ্যারাবিয়ার’ ব্যানারে ম্যাগাজিনটির ওই ফটোশুটের পর খোলামেলা কিছু ছবি প্রকাশের মাধ্যমে এই বিতর্কের সূত্রপাত। খবর মিডল ইস্ট মনিটর।

মদিনা প্রদেশের আল-উলা এলাকায় ওই মডেল ফটোশুটের আয়োজন করা হয়। ‘আল-উলায় ২৪ ঘণ্টা’ শিরোনামের ওই ফটোশুটে কেট মসের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুপার মডেলদের দেখা গেছে খোলামেলা আঁটসাঁট পোশাকে।

ফটোশুটের এলাকাটি মদিনা শহর থেকে ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে বলে জানা গেছে। পবিত্র নগরী মদিনার পাশে মডেলদের নিয়ে ফটোশুট করে তার এমন খোলামেলা ছবি প্রকাশ হওয়ার পর তা প্রবল আপত্তির সৃষ্টি করেছে সৌদি আরবের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। তারা এর কঠোর সমালোচনা করেছেন।

একজন টুইটারে লিখেছেন, ‘সৌদি আরব প্রশাসন নারীদের গাড়ি চালানোর স্বাধীনতা দেয় না, অথচ এরকম খোলামেলা ছবি তোলার আয়োজন করেছে।’ অনেকে বলছেন, এ ধরনের ছবি কিংবা দেশের সামাজিক মূল্যবোধের জন্য অনিষ্টকর।

Nothing to see here.

Just a women rights defender who was detained and tortured for driving in Saudi Arabia.

And a @voguemagazine model who is lying semi-nude in AlUla for a photoshoot.

MbS is the biggest hypocrite.@DanWilliams @HelenClarkNZ pic.twitter.com/Ni9SfiGvP5