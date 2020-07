অত্যাধুনিক রাফাল যুদ্ধবিমান কি আদৌ ভারতকে কোনও সুবিধা এনে দেবে?

ফ্রান্সের কাছে থেকে কেনা অত্যাধুনিক রাফাল যুদ্ধবিমান ভারতের উত্তরাঞ্চেলের আম্বালা বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছেছে। প্রথম ধাপে পাঁচটি যুদ্ধবিমান ফ্রান্স থেকে বুধবার বিকেলের দিকে ভারতের মাটিতে অবতরণ করেছে।

অত্যাধুনিক এসব যুদ্ধবিমান কি আদৌ দেশটির জন্য কোনও সুবিধা বয়ে আনতে পারবে? এক একটি রাফাল কিনতে ভারতের খরচ পড়েছে প্রায় দশ কোটি ডলার এবং এই প্রতিরক্ষা ক্রয়ে কথিত দুর্নীতি নিয়ে এক সময় দেশটির রাজনীতিও সরগরম হয়ে উঠেছিল।

এই যুদ্ধবিমান উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের আকাশযুদ্ধে এক গেমচেঞ্জার হিসাবে কাজ করবে বলে দাবি ভারতের। যদিও সামরিক পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন, রাফালকে বিমানবাহিনীতে সক্রিয় করতে এখনও বেশ সময় লাগবে এবং এই যুদ্ধবিমান পাকিস্তান বা চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে ঠিক কতটা সুবিধা দিতে পারবে সেটাও স্পষ্ট নয়।

বস্তুত চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে গত মাসেই যে দেশ প্রায় দুই ডজন সেনাসদস্য হারিয়েছে, সেখানে এই আধুনিক জঙ্গি বিমান কেনাকে একটা বিরাট সঙ্কটের সমাধান হিসেবে ভারতে তুলে ধরা হচ্ছে। ফ্রান্স থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিরতি নিয়ে আসার সময় মাঝ-আকাশে ৩০ হাজার ফুট উচ্চতায় বিমানগুলো কীভাবে ট্যাঙ্কার থেকে রিফুয়েল করা হয়েছে বা জ্বালানি ভরা হয়েছে সে ছবিও ভারতীয়রা এরই মধ্যে দেখে ফেলেছেন।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল বি এস ধানোয়ার বলেন, রাফাল আসলে ভারতের প্রতিরক্ষা সামর্থ্যে এক বিরাট লাফ। আমাদের দুই প্রতিপক্ষ দেশের ইনভেন্টরিতে এখন যে ধরনের যুদ্ধবিমান আছে তার চেয়ে এটা অনেক ভাল, অনেক দক্ষ।

‘এয়ার ডিফেন্সের ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা ডেটারেন্স বলি, অর্থাৎ শত্রু দেশ যেটাকে সমীহ করে চলে, সেটাও অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবে এই রাফাল। রাফাল আসার পর কেউই কাশ্মিরের নিয়ন্ত্রণরেখায় বা সীমান্তে চট করে ঘেঁষতে সাহস পাবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।’

তবে এই কমব্যাট এয়ারক্র্যাফট আসা মানেই যে ভারতের বাজিমাত করে ফেলা নয়– সে কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ও ভারতীয় বাহিনীর সাবেক মেজর জেনারেল দীপঙ্কর ব্যানার্জি। তিনি বলেন, এটাতে নিশ্চয় আমাদের এয়ার সুপিরিওরিটি বা এয়ার পজিশনে অনেকটাই উন্নতি হবে। তবে তারপরও কয়েকটা জিনিস মনে রাখার আছে।

‘প্রথম কথা, রাফাল আসছে বেশ কম সংখ্যায়। তারপর পাইলটদের ট্রেনিং করাতে হবে, বিমানে ভারতের জন্য কিছু রদবদল করতে হবে, ওয়েপেনাইজেশন বা অস্ত্রসম্ভার যোগ করতে হবে এবং তাতে বেশ কয়েক মাস সময় লাগবে।’

তিনি বলেন, এটা গাড়ি কেনা নয় যে শো-রুম থেকে বের করেই চালাতে শুরু করে দিলাম। এছাড়া রাফালকে মূলত যেখানে উড়তে হবে, হিমালয়ের সেই হাই-অল্টিচিউড টেরেইনটাও কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন ও দুরূহ ফ্লাইং এলাকা।

The five Rafales escorted by 02 SU30 MKIs as they enter the Indian air space.@IAF_MCC pic.twitter.com/djpt16OqVd