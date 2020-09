বন্দরে বিস্ফোরণের রেশ না কাটতেই এক সপ্তাহে ৩য় অগ্নিকাণ্ড বৈরুতে

গত আগস্টে বৈরুত বন্দরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ক্ষত শুকায়নি। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন লেগে রয়েছে শহরের পরতে পরতে, হারানো স্বজনদের এখনও খুঁজে ফিরছেন অনেকে। এর মধ্যেই মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে আরও তিনটি বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে লেবাননের রাজধানীতে।

এ তালিকায় সবশেষ যোগ হয়েছে মঙ্গলবারের অগ্নিকাণ্ড। এদিন বৈরুতের অন্যতম সুপরিচিত একটি বহুতল ভবনে আগুন লেগেছে। ইরাকি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ স্থপতি প্রয়াত জাহা হাদিদের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন সৃষ্টি এ ভবনের নির্মাণকাজ এখনও শেষ হয়নি, এর মধ্যেই হানা দিয়েছে ভয়াবহ আগুন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত ছবি ও ভিডিওতে ভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়ার বিশাল কূণ্ডলী বের হতে দেখা গেছে।

লেবাননের এক বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তারা ইতোমধ্যেই ভবনটির আগুন নিভিয়ে ফেলেছেন। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে তদন্ত হচ্ছে। তবে, তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনায় এখনও কেউ হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

Good morning - in today's news from #Lebanon, a huge fire erupted in the Beirut souks, in one of Zaha Hadid's signature design buildings. pic.twitter.com/Ahs1pIc0bf