সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বেলজিয়ামের রাজকন্যা

Lors des entrainements physiques, l’esprit d’équipe et l’importance du leadership sont mis en valeur notamment via une approche compétitive par équipe et à travers la désignation d’un responsable d’équipe.⁣ —————⁣ Tijdens de conditietraining wordt de teamspirit aangewakkerd door het competitieve karakter tussen de verschillende groepen. Tegelijk wordt het belang aan leiderschap onderbouwd door het aanduiden van een verantwoordelijke per groep.⁣ —————⁣ During the physical training, the team spirit is fueled by the competitive nature between the different groups. At the same time, the importance of leadership is substantiated by appointing a responsible leader for each group.⁣ ⁣ @royal_military_academy @defensie.ladefense #initiatie #initiatiekamp #campdinitiation #peloton #platoon #militair #kamp #camp #militaire #military #militarycamp #schietoefening #pratiquedutir #targetpractice #camouflage #taktiek #tactiek #tactics #sport #groepssport #sportengroupe #groupsport #drill #teambuilding #defensie #defence #Elsenborn #BelgianRoyalPalace #MonarchieBe ⁣ ⁣ Kristiaan Grauwels