নাগোরনো-কারাবাখ: পুরনো উত্তেজনায় নতুন লড়াই, নেপথ্যে কী?

বিতর্কিত নাগোরনো-কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে প্রতিবেশী আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের লড়াইয়ে উভয়পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। নাগোরনো-কারাবাখ অঞ্চলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, রোববারের লড়াইয়ে তারা আজারবাইজানের চারটি হেলিকপ্টার, ১৫টি ড্রোন ও ১০টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে।

আর্মেনিয়া এই লড়াইয়ের জেরে মার্শাল ল জারি করে, সীমান্তে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করেছে। অন্যদিকে, আজারবাইজান পুরো সীমান্তজুড়ে গোলাবর্ষণের জবাব দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে। উভয়পক্ষের বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটলেও কোনও পক্ষেও এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করে কোনও তথ্য প্রকাশ করেনি।

নাগোরনো-কারাবাখ অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ বলছে, আজারবাইজানের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৬ সদস্য নিহত ও আরও শতাধিক আহত হয়েছেন।

রোববারের লড়াইয়ে আর্মেনীয়দের নিয়ন্ত্রণে থাকা ছয়টি গ্রামের দখলে নেয়ার দাবি করেছে আজারবাইজান। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ফরাসী বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, আমরা ছয়টি গ্রামকে দখলমুক্ত করেছি। এরমধ্যে পাঁচটি ফিজুলি জেলার এবং অন্যটি জেব্রাইল জেলার।

নাগোরনো-কারাবাখ নিয়ে বিবাদের নেপথ্যে

ঘন-গহীন অরণ্যের পার্বত্য অঞ্চল নাগোরনো-কারাবাখ। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আজারবাইজান ভূখণ্ডের ভেতরে অবস্থিত এই অঞ্চল। বিতর্কিত এই অঞ্চল আন্তর্জাতিকভাবে আজারবাইজানের অংশ হিসেবে স্বীকৃত।

কিন্তু জাতিগত আর্মেনীয়রা আজারি শাসন প্রত্যাখ্যান করে এই ভূখণ্ড নিজেদের বলে দাবি করে। আর্মেনিয়ার সহায়তায় নিজেদের সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করেন জাতিগত আর্মেনীয়রা। ১৯৯০ সালের যুদ্ধের পর সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় আজারবাইজান।

তবে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এই ভূখণ্ড ফিরে পেতে প্রয়োজনে সব পন্থা অবলম্বন করা হবে বলে তখন থেকেই জানিয়ে আসছে আজারি সরকার।

এই অঞ্চলের আর্মেনীয় খ্রিস্টান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের দীর্ঘদিনের জাতিগত উত্তেজনা ১৯৮০ সালে নাগোরনো-কারাবাখে চরম আকার ধারণ করে। ২০১৬ সালে দুই দেশের মাঝে ব্যাপক লড়াই শুরু হয়। এতে উভয়পক্ষের কয়েক ডজন মানুষের প্রাণহানি ঘটে। কিন্তু এবারের উত্তেজনা চার বছর আগের লড়াইকে ছাড়িয়ে গেছে।

টানতে পারে আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলোকেও

নাগোরনো-কারাবাখের এই সংঘাত আঞ্চলিক পরাশক্তি রাশিয়া এবং তুরস্ককে টেনে আনতে পারে। আর্মেনিয়ার সঙ্গে মস্কোর প্রতিরক্ষা সমঝোতা রয়েছে; অন্যদিকে আজারবাইজানের জাতিগত তুর্কি জনগোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন রয়েছে তুরস্কের। রোববারের সংঘাতের পর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আর্মেনিয়াকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

