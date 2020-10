হাতির পিঠে ব্যায়াম দেখাতে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়লেন রামদেব

হাতির পিঠে যোগ আসনে বসেছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত যোগগুরু বাবা রামদেব। আসনরত অবস্থায় এক পর্যায়ে তিনি সেখান থেকে মাটিতে পড়ে যান। এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জি নিউজ জানিয়েছে, দৃশ্যটি সোমবার মাথুরার রমনারতি আশ্রমে ধারণ করা। পড়ে যাওয়ার সময় তিনি তার চারপাশে জড়ো হওয়া শিষ্যদের যোগ শিখাচ্ছিলেন। তখন দৃশ্যটি উপস্থিত কেউ ধারণ করেন।

২২ সেকেন্ডের ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একটি সুসজ্জিত হাতির পিঠে দুই হাত মাথার ওপরে রেখে আসনে বসেছেন বাবা রামদেব। একটু পর হাতিটি নড়াচড়া করে ওঠে। আর তখনই পড়ে যান এই যোগগুরু।

BREAKING: Baba Ramdev fell off from an elephant while doing Yoga on it, has sustained severe injuries in Spine, now admitted to Medanta Gurgaon.pic.twitter.com/1ec0IxFDLG