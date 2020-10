খোলামেলা পোশাক পরায় নারী যাত্রীকে বিমানে চড়তে বাধা

খোলামেলা পোশাক পরায় এক নারী যাত্রীকে বিমানে চড়তে বাধা দেয়া হয়েছে। যদিও পরে অন্য পোশাক পরায় তাকে বিমানে ওঠার সুযোগ দেয়া হয়।

সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউথওয়েস্ট এয়ারের একটি ফ্লাইটে। ওই নারী বিমানযাত্রীর নাম কায়লা ইউব্যাংকস।

অন্য যাত্রীরা অস্বস্তিতে পড়তে পারেন- এমন অভিযোগে প্রথমে তাকে বিমানে উঠতে বাধা দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত পাইলট তাকে নিজের টি-শার্ট ধার দিলে তিনি বিমানে ওঠার অনুমতি পান।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনার ছবি ও ভিডিও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার মুখে পড়ে ওই এয়ারলাইন্স। অনেকেই ওই নারীকে সমর্থন জানান। যুক্তরাষ্ট্রের মতো আধুনিক দেশেও এ ধরনের ‘নীতি পুলিশ’ দেখে অবাকও হন অনেকে।

ঘটনার বিষয়ে কায়লা জানান, বোর্ডিং পাস নেয়ার সময় তার পোশাক খুবই খোলামেলা ছিল- এই অভিযোগে তাকে বিমানে চড়তে বাধা দেয়া হয়। বলা হয়, তার পোশাকে নাকি অস্বস্তিতে পড়তে পারেন বাকি যাত্রীরা।

শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসেন বিমানের ক্যাপ্টেন। নিজের টি-শার্টটি খুলে দেন। ওই টি-শার্ট পরেই বিমানে চড়েন কায়লা। এরপর নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে বিস্তারিত জানিয়ে একাধিক টুইটও করেন।

Y’all I was KICKED OFF my @SouthwestAir flight because my boobs are “lewd, obscene and offensive.” I was told that passengers may look at me in my attire and be offended. The attire in question: https://t.co/tOAxZsFDU5 pic.twitter.com/S9W9gFXpg6