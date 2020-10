চীনে একসঙ্গে তিন সূর্য!

একটা আকাশ কিন্তু সূর্য তিনটি!‌ এমনটা কখনও হতে পারে?‌ অনেকেই বলবেন, এটা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু এমন এক দৃশ্যই দেখা গেছে চীনে। দেশটির মোহে শহরের বাসিন্দারা সকালে উঠেই চমকে দেখেন, আকাশে তিনটি সূর্য রয়েছে।

শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এমন বিরল ঘটনা দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন মোহে শহরের বাসিন্দারা।

সামাজিক মাধ্যমেও এই তিনটি সূর্যের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ফ্যান্টম সান নামে দুটি উজ্জ্বলতম অংশ সূর্যের দু’‌পাশে চিহ্নিত করা গেছে। মাঝখানে রয়েছে আসল সূর্যটি।

পাশাপাশি এক সঙ্গে এমন তিনটি সূর্যের অবয়ব সান ডগস নামে পরিচিত। এই মহাজাগতিক দৃশ্য দেখে অনেকই চমকে গেছেন। কিন্তু এই ঘটনা আর কিছুই নয়, কেবল সূর্যের প্রতিফলন মাত্র। আর সূর্যের প্রতিফলের ফলে দুটি আলাদা আলোক বিন্দু তৈরি হয়েছে আকাশে। যেটিকে দেখে সাধারণ চোখে মনে হচ্ছে তিনটি সূর্য।

Three suns appeared in the sky of NE China's Mohe for hours as the residents were amazed by the natural spectacle, which also known as 'sun dogs'pic.twitter.com/oeOyRzMwKW