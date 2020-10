ইসরায়েলি সেনাদের নির্মম পিটুনিতে ফিলিস্তিনি কিশোরের মৃত্যু

ইসরায়েলি সেনাদের নির্দয় পিটুনিতে প্রাণ হারিয়েছে এক ফিলিস্তিনি কিশোর। রোববার রামাল্লাহর উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় তুরমুস-আইয়া শহরের কাছে এ ঘটনা ঘটে। ফিলিস্তিনের একাধিক গণমাধ্যম বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিহত কিশোরের নাম আমির আবেদালরহিম স্নোবার। হাসপাতালে নেয়ার সময় তার ঘাড়ে গুরুতর জখম ছিল।

রোববার সকালে ইসরায়েলিদের আক্রমণে গুরুতর আহত স্নোবারের মৃত্যু হয় বলে নিশ্চিত করেছেন প্যালেস্টাইন মেডিকেল কমপ্লেক্সের পরিচালক আহমেদ আল-বিতাওয়ি। তিনি বলেন, স্নোবারের ঘাড়ে মারধরের সুস্পষ্ট চিহ্ন ছিল।

ইসরায়েলি সেনাদের রাইফেলের বাট দিয়ে ফিলিস্তিনি ওই কিশোরের ঘাড়ে ক্রমাগত আঘাত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মেডিকেল সেন্টারটি।

ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরে দক্ষিণে ইয়াতমা নামে একটি গ্রামের সন্তান আমির আবেদালরহিম স্নোবার।

