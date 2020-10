ফ্রান্সে হামলা নিয়ে মাহাথিরের টুইট মুছে ফেলল টুইটার

ফ্রান্সের নিস শহরের গির্জায় সন্ত্রাসী হামলার পর সহিংসতার পক্ষে গুণকীর্তনের মাধ্যমে নীতিমালা লঙ্ঘনের দায়ে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের এক টুইট বার্তা মুছে দিয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটার কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার নিস শহরের গির্জায় সন্ত্রাসী হামলায় অন্তত তিনজনের প্রাণহানি ঘটনার পর ওই টুইট করেছিলেন তিনি।

নিস হামলা ঘিরে মাহাথির মোহাম্মদের টুইটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। টুইটারের অনেক ব্যবহারকারী মালয়েশিয়ার এই প্রধানমন্ত্রীকে সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যম থেকে সরিয়ে দেয়ারও দাবি করেন।

ফ্রান্সের ডিজিটাল শিল্পবিষয়ক মন্ত্রী সেড্রিক ও মাহাথিরের ওই টুইটের নিন্দা জানিয়েছেন। সেড্রিক ও বলেছেন, আমি ফ্রান্সে টুইটারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাকে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রীর টুইটার অ্যাকাউন্ট অবিলম্বে মুছে ফেলার আহ্বান জানিয়েছে।

13. Since you have blamed all Muslims and the Muslims’ religion for what was done by one angry person, the Muslims have a right to punish the French. The boycott cannot compensate the wrongs committed by the French all these years.https://t.co/ysZeXDrQ09