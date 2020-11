ভারতীয়দের চীনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

আপাতত চীনে ঢুকতে পারবেন না ভারতীয়রা। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে নির্দেশনা জারি করেছে বেইজিং। গত সপ্তাহে ‘বন্দে ভারত’ মিশনের এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে করোনা আক্রান্ত ১৯ জন ভারতীয় শনাক্ত হওয়ায় এই কড়াকড়ি আরোপ করেছে চীন।

বৃহস্পতিবার এক টুইটবার্তায় ভারতের চীনা দূতাবাস জানিয়েছে, কোভিড-১৯-এর কারণে ভারতীয় নাগরিকদের (বৈধ ভিসা বা চীনের রেসিডেন্ট পারমিট থাকলেও) চীন প্রবেশে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ভারতে থাকা চীনা দূতাবাস বা কনস্যুলেট এই ক্যাটাগরির কর্মীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রও সরবরাহ করবে না।

ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, একই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও ফিলিপিন্সের বাসিন্দাদের জন্যও। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানির বাসিন্দাদের শারীরিক পরীক্ষা আরও কঠিন করা হয়েছে।

Due to #Covid19, China temporarily suspends entry of foreign nationals in India holding valid Chinese visas or residence permits. Chinese Embassy/Consulates in India will not stamp Health Declaration Forms for holders of the above-mentioned categories: Chinese Embassy in India