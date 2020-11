ভোট নিয়ে ট্রাম্পের দলে ‘গৃহবিবাদ’ শুরু

মার্কিন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোট গণনায় ‘জালিয়াতির’ যে অভিযোগ তুলেছেন তা নিয়ে তার দল রিপাবলিকান পার্টিতে স্পষ্টতই চরম মতভেদ দেখা দিয়েছে। রিপাবলিকান পার্টির শীর্ষ কিছু নেতা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভিত্তিহীন অভিযোগের পক্ষে সাফাই গাইলেও দলের অনেক নেতা এটাকে সমর্থন করছেন না।

রিপাবলিকান পার্টির নেতাদের মধ্যে যখন এই মতভেদ দেখা দিয়েছে, তখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দুই ছেলে দলের কিছু নেতাকে উদ্দেশ্য করে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন।

ট্রাম্প পুত্রদের ক্ষোভ

বিবিসি জানিয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তখন তার দুই ছেলে রিপাবলিকান নেতাদের তীব্র আক্রমণ করে বলেন, তারা ট্রাম্পকে যথেষ্ট সমর্থন দেননি। ট্রাম্পের বড় ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র বলেছেন, তার বাবার প্রতি রিপাবলিকান নেতাদের সমর্থন ছিল ‘দুর্বল’।

রিপাবলিকান নেতাদের সতর্ক করে ছোট ছেলে এরিক ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমাদের ভোটাররা তোমাদের কখনো ক্ষমা করবে না।’ ট্রাম্পের দুই ছেলের বক্তব্যের মাধ্যমে রিপাবলিকান দলের ভেতরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুসারী এবং তার অবস্থানের প্রতি সমর্থন নেই এমন নেতাদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে।

ট্রাম্পের বড় ছেলের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে যারা রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন চাইতে পারেন তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমা রেখেছিলেন তিনি। এক টুইট বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘২০২৪ সালের জন্য যারা আশা করছেন, তাদের সবার দিক থেকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা খুবই অবাক করার মতো।’

তার কথায়, ‘তাদের যদি কিছু করে দেখানোর ইচ্ছা থাকতো তাহলে এটি ছিল তাদের জন্য যথার্থ মঞ্চ। কিন্তু তারা মিডিয়ার ভয়ে নতি স্বীকার করেছে। চিন্তা করো না। আসল ট্রাম্প লড়াই করবে এবং তারা যথারীতি দেখবে।’

The total lack of action from virtually all of the “2024 GOP hopefuls” is pretty amazing. They have a perfect platform to show that they’re willing & able to fight but they will cower to the media mob instead. Don’t worry @realDonaldTrump will fight & they can watch as usual!

চরম ডানপন্থী মার্কিন লেখক, রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও ট্রাম্পের অন্যতম সমর্থক মাইক কার্নোভিচের টুইট বার্তার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্পের বড় ছেলে এটি লিখেছেন। কার্নোভিচ ওই টুইট বার্তায় জাতিসংঘে সাবেক মার্কিন দূত নিকি হ্যালির সমালোচনা করেছেন। ২০২৪ সালে রিপাবলিকান দল থেকে হ্যালি মনোনয়ন চাইতে পারেন।

ট্রাম্পের বড় ছেলে লিখেছেন, ‘রিপাবলিকানরা যুগের পর যুগ দুর্বল। এ জন্যই বামপন্থীরা এসব করতে পারছে। এদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছোট ছেলে এরিক ট্রাম্প টুইটারে লিখেছেন, ‘রিপাবলিকানরা কোথায়? মেরুদণ্ড সোজা করো। জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াই করো। আমাদের ভোটাররা তোমাদের কখনো ক্ষমা করবে না।’

যারা ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ লিন্ডসে গ্রাহাম ট্রাম্পের বক্তব্যকে সমর্থন দিয়েছেন। যদিও প্রথম দিকে তিনি ছিলেন নীরব। কিন্তু তার এই নীরবতার জন্য ট্রাম্প পুত্র সমালোচনা করেন। এর পর ট্রাম্পের বক্তব্যের সমর্থনে এগিয়ে আসেন গ্রাহাম। তিনি ফক্স নিউজকে বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সমর্থন জানানোর জন্যই এখানে এসেছি।’

এ ছাড়া গ্রাহাম তার টুইটারে বেশ আক্রমণাত্নক মন্তব্য করেছেন ডেমোক্র্যাটদের উদ্দেশ্যে। লিন্ডসে গ্রাহাম একজন সুপরিচিত রিপাবলিকান নেতা। তিনি সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্য থেকে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। ট্রাম্পের কট্টর সমর্থকদের মধ্যে তিনি অন্যতম একজন।

My advice to @AOC - Stick to your guns and be more aggressive in pushing the Dem Party toward the socialist agenda.



Do not be shy in driving your party even further left and certainly don’t let the Claire McCaskill’s of the world silence your voice. https://t.co/nBOJNzSEIZ