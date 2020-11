ট্রাম্পের ‘নির্বাচনী টুইট’ নিয়ে হাস্যরসের ছড়াছড়ি

গত ৩ নভেম্বরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পপুলার ভোট তো বটেই, ইলেকটোরাল ভোটেও বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন। কিন্তু এখনও সেকথা মানতে নারাজ রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি কিছুতেই হোয়াইট হাউস ছাড়তে চাচ্ছেন না। ক্ষমতা ধরে রাখতে শেষপর্যন্ত লড়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। আর এ বিষয়ে একের পর এক টুইট করে চলেছেন তিনি।

ট্রাম্পের ভুলভাল টুইট নিয়ে হাস্যরসের ঘটনা মোটেও নতুন কিছু নয়। গত চার বছরে বহুবার ট্রল হয়েছে তাকে নিয়ে। এবারের নির্বাচনে ব্যাপক ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তুললেও এখনও এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেননি এ নেতা। ফলে তার এমন দাবি সংক্রান্ত টুইটগুলোতে ‘বিতর্কিত’ ট্যাগ লাগিয়ে দিচ্ছে টুইটার কর্তৃপক্ষ। এ নিয়েই গত কয়েকদিনে ট্রলের বন্যা বয়ে যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

The only thing secure about our 2020 Election was that it was virtually impenetrable by foreign powers. On that, the Trump Administration takes great credit. Unfortunately, the Radical Left Democrats, Dominion, and others, were perhaps more successful!