হংকংয়ের শীর্ষ গণতন্ত্রপন্থী নেতাদের কারাদণ্ড

গত বছরের গণবিক্ষোভে জড়িত থাকার অভিযোগে চীনের আধা-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হংকংয়ের শীর্ষ গণতন্ত্রপন্থী নেতা জোশুয়া ওং, অ্যাগনেস চৌ ও ইভান ল্যামকে কারাদণ্ড দেয়ার খবর জানিয়েছে বিবিসি।

বিবিসির খবর অনুযায়ী বেআইনি জনসমাবেশের আয়োজন ও তাতে অংশ নেয়ার কারণে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত মঙ্গলবার হংকংয়ের প্রথম সারির এই তিন গণতন্ত্রপন্থী নেতার বিরুদ্ধে কারাদণ্ডের রায় দিলেন।

চীনবিরোধী বিক্ষোভে ফুঁসে উঠেছিল গোটা হংকং। কিন্তু কঠোর শাস্তির বিধান রেখে মূল ভূখণ্ড চীনের সরকার হংকংয়ের জন্য বিতর্কিত একটি জাতীয় নিরপত্তা আইন প্রণয়ন করার পর ওই বিক্ষোভ স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

তবে অপরাধের সময়কাল কথিত ওই জাতীয় নিরাপত্তা আইন কার্যকর হওয়ার আগে হওয়ায় শীর্ষ গণতন্ত্রপন্থী নেতা জোশুয়া ওং ও বাকি দুজন সম্ভাব্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এড়াতে পেরেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

#JoshuaWong 13.5m in jail - via lawyers, “it’s not the end of the fight. Ahead of us is another challenging battleground. We’re now joining the battle in prison along with many brave protestors, less visible yet essential in the fight for democracy and freedom for HK. pic.twitter.com/1ZGmfUDf7k