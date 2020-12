ভারতের কৃষক আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে বিতর্কে ট্রুডো

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতের কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেয়ার পর তিনি আদৌ ঠিক কাজ করেছেন কিনা, তা নিয়ে ভারতে উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয়েছে। খবর বিবিসির।

ভারতীয়দের অনেকেই যেমন ‘উদারনৈতিক’ ট্রুডোর পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছেন; তেমনি নেটিজেনদের বড় একটা অংশ তাকে ‘ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে দূরে থাকার’ পরামর্শ দিচ্ছেন।

অনেকে আবার মনে করছেন, ভারতে আন্দোলনরত কৃষকদের বেশিরভাগই যেহেতু পাঞ্জাবের শিখ, তাই কানাডায় শিখ বংশোদ্ভূতদের সমর্থন পেতেই ট্রুডো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ওই বিবৃতি দিয়েছেন।

উদ্দেশ্য যাই হোক, ট্রুডোর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ভারতীয়রা এখন যে কার্যত দুভাগ তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এর আগে গত সোমবার শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক ফেসবুক আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, ভারতে চলমান কৃষক আন্দোলনের জেরে ‘পরিস্থিতি উদ্বেগজনক’ হয়ে উঠছে।

পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যে কোনও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে সব সময় কানাডার সমর্থন থাকবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। আলোচনায় ট্রুডোর মন্ত্রিসভার শিখ সদস্যরা ও লিবারেল পার্টির অন্য শিখ নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

এই মন্তব্য সামনে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাল্টা বিবৃতি দিয়ে এর নিন্দা জানিয়ে বলে, একটি গণতান্ত্রিক দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এভাবে নাক গলানো সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব জাস্টিন ট্রুডোর ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ‘ভালো করে না জেনেশুনেই এ ধরনের মন্তব্য করা থেকে কানাডিয়ান নেতৃত্বের বিরত থাকা উচিত।’

কিন্তু ট্রুডোর মন্তব্যকে সমর্থন করে অনেক ভারতীয় সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করতে শুরু করেন।

দেশটির সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও অ্যাক্টিভিস্ট প্রশান্ত ভূষণ এক টুইট বার্তায় লেখেন, ‘আমি খুব খুশি যে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতে কৃষকদের অধিকারের পক্ষে মুখ খুলেছেন। সব বিশ্বনেতারই উচিত সব দেশে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সরব হওয়া।’

এই ইস্যুকে যে তিনি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মনে করছেন না, সেটাও স্পষ্ট করেন প্রশান্ত ভূষণ।

I am happy that Canadian PM Trudeau has spoken out for Right to Protest in a democracy& for our farmers rights. It is important for all leaders worldwide to stand up for democratic rights of people in all nations. Those saying that this is an internal matter have got it all wrong