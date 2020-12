বিধ্বস্ত হলো মঙ্গলের জন্য তৈরি স্পেসএক্সের পরীক্ষামূলক রকেট

ব্যবসায়ী ইলন মাস্কের মহাকাশ-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের ‘স্টারশিপ’ রকেট আট মাইল ছোটার পর অবতরণের সময় বিধ্বস্ত হয়েছে। মঙ্গল গ্রহে পাঠানোর উদ্দেশ্যে তৈরি এই পরীক্ষামূলক রকেট যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ টেক্সাসে স্পেসএক্সের বোকা চিকা গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে বুধবার উড্ডয়ন করে। বিবিসির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ভিডিওতে রকেটটিকে বিশাল বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হতে দেখা যায়। তবে বিধ্বস্ত হলেও ইলন মাস্ক এই নিয়ে উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। টুইটারে তিনি লেখেন, ‘আমাদের যে ডেটা দরকার ছিল তা পেয়েছি।’ তিনি আরও লেখেন, ‘মঙ্গল, আমরা আসছি!!’

পরীক্ষামূলক কাজে ভুল হলে তা সাদরে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মাস্ক ও স্পেসএক্সের পরিচিতি রয়েছে। উড্ডয়নের আগেই তিনি ভক্তদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কোনো দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে।

এর আগেও স্টারশিপ রকেটের কয়েকটি ‘প্রোটোটাইপ’ মডেল চাপ পরীক্ষার সময় ধ্বংস হয়েছে। বিশাল আকৃতির এই রকেট প্রচণ্ড চাপ নিতে পারবে কিনা তা বোঝার চেষ্টা হয়েছিল সেই পরীক্ষাগুলোতে।

এসএন৮ মডেলের ৫০ মিটার দীর্ঘ এই মহাকাশ যানে কোনো যাত্রী ছিল না। ইলন মাস্ক জানান, রকেটের জ্বালানী সিস্টেমে সমস্যা হওয়ার কারণে অবতরণের সময় এটি বিধ্বস্ত হয়।

SpaceX's #Starship prototype SN8 explodes on impact during its attempted landing pic.twitter.com/bnmC6SqqAc