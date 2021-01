বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানে থাকছেন না ট্রাম্প

বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার উত্তরসূরি নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শপথগ্রহণ আনুষ্ঠানে যাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। এক টুইট বার্তায় ট্রাম্প এ তথ্য জানান।

বাইডেনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাওয়ার বিষয়ে করা প্রশ্নের জবাবে টুইটে ট্রাম্প বলেন, ‘জানুয়ারির ২০ তারিখের শপথগ্রহণ আনুষ্ঠানে আমি যাচ্ছি না।’

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.