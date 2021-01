এবার বার্নি স্যান্ডার্সকে নিয়ে মিম বানালেন ট্রুডোও

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠানের পর থেকে ভেরমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের একটি ছবি দিয়ে বানানো অগণিত মিম ভেসে বেড়াচ্ছে নেট দুনিয়ায়। সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় এই মিমে এবার যোগ দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোও।

শনিবার ট্রুডো তার টুইটার অ্যাকাউন্টে একটি ছবি পোস্ট করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলছেন আর তার পেছনে বাড়ির সামনে বসে আছেন বার্নি স্যান্ডার্স।

গেম অব থ্রোন্স সিরিজের আয়রন থ্রোনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে বার্নিকে

ছবির ক্যাপশনে ট্রুডো লেখেন, ‘এক মাস বা তার আগে সংবাদ সম্মেলনে আমার ছেলের ঢুকে পড়াটা ছিল একটা ঘটনা। কিন্তু এটা…এখন ভ্রমণের সময় না। ঘরে থাকুন, এর মাধ্যমে আমি বুঝাচ্ছি নিজের ঘরে থাকুন।’

It was one thing when my son crashed my press conference a month or so ago, but this... Now is not the time to travel. Stay home - and by that, I mean your own home. pic.twitter.com/OOUb1tqBZe